Sucesos

Aparatosa colisión detrás del Aeropuerto Juan Santamaría deja dos personas en condición urgente

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes

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Por Natalia Vargas
Dos personas resultaron heridas tras el choque.
Dos personas resultaron heridas tras el choque. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Accidente Juan Santamaríacolisión
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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