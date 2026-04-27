Aparatosa colisión detrás del Aeropuerto Juan Santamaría deja dos personas en condición urgente

Una colisión entre un vehículo liviano y un vehículo de carga pesada, detrás del Aeropuerto Juan Santamaría, dejó al menos dos personas en condición urgente, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

La alerta ingresó a las 10:41 a. m. y los hechos ocurrieron a 700 metros de DHL. Dos unidades de soporte básico, una de soporte avanzado y una de rescate de la Cruz Roja atienen en el sitio.

Accidente detrás del aeropuerto

Las personas afectadas tendrían aproximadamente 40 años y, en apariencia, eran los conductores tanto del vehículo liviano como del camión.

Por su parte, Bomberos trabajó en el lugar para liberar a las personas, pues después del impacto quedaron atrapadas entre las latas. El choque provocó que el vehículo pesado se volcara y la vía permanece obstruida.