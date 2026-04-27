Accidentes

Oficial de Fuerza Pública muere en accidente de tránsito en Corredores

Un oficial de la Fuerza Pública de 64 años falleció tras ser impactado por un vehículo mientras se dirigía a su vivienda

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Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
El accidente de tránsito ocurrió en Corredores. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre fue declarado fallecido. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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