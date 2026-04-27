Oficial de Fuerza Pública muere en accidente de tránsito en Corredores

El accidente de tránsito ocurrió en Corredores. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre fue declarado fallecido. Imagen con fines ilustrativos.

Un oficial de la Fuerza Pública falleció la noche de este domingo 26 de abril tras un accidente de tránsito ocurrido en Veracruz de Corredores, en la zona sur del país.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hecho se registró alrededor de las 7:00 p. m., cuando el hombre, de apellido Vargas y de 64 años, viajaba en motocicleta y, por razones que aún se investigan, fue impactado por un vehículo por la parte trasera. Producto del impacto, Vargas falleció en el sitio.

Según trascendió en redes sociales, el oficial contaba con una amplia trayectoria dentro de la Fuerza Pública: tenía 25 años de servicio y laboraba en la Delegación Distrital de La Cuesta, en Corredores.

En apariencia, él se dirigía a su casa tras finalizar su jornada laboral.

De momento, no se reportan personas detenidas y el caso permanece en investigación.