Sucesos

OIJ identifica a hombre que murió en accidente de tránsito en Siquirres

Víctima tenía 40 años

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Por Libia Solano Meza

Un hombre identificado con el apellido Meléndez de 40 años murió en un accidente de tránsito en Siquirres de Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial.








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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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