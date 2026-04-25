OIJ identifica a hombre que murió en accidente de tránsito en Siquirres

Un hombre identificado con el apellido Meléndez de 40 años murió en un accidente de tránsito en Siquirres de Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial.

El reporte del incidente se registró cerca de las 8:49 de la noche de este viernes, propiamente en el desvío nuevo de la ruta 32 hacia la ruta 10, en Siquirres.

El OIJ detalla que el hombre al parecer, circulaba por la carretera en sentido Guápiles - Siquirres cuando en determinado momento al intentar tomar el desvío cercano se salió de la carretera y terminó chocando contra un objeto fijo. Lamentablemente falleció en el lugar.

Las autoridades judiciales hicieron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Según la Policía de Tránsito, cada siete minutos se atiende un accidente en las carreteras de Costa Rica.