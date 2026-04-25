OIJ identifica a hombre que murió en accidente de tránsito en Siquirres

Un hombre identificado con el apellido Meléndez de 40 años murió en un accidente de tránsito en Siquirres de Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial.
Un hombre identificado con el apellido Meléndez de 40 años murió en un accidente de tránsito en Siquirres de Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial.
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