Conductora con más de 100 arrestos atropelló y asesinó a músico nominado al Grammy en Estados Unidos

Rory MacLeod murió en un atropello en Estados Unidos. La responsable tenía 100 arrestos y 82 órdenes judiciales pendientes.

El músico Rory MacLeod, de 70 años, murió atropellado mientras paseaba con su perro en Hopkinton, una ciudad del estado de Rhode Island, en Estados Unidos.

La conductora involucrada en el hecho fue identificada como Shannon Godbout, quien salió de su carril, subió a la acera y atropelló al artista. Después del impacto, el automóvil colisionó contra dos postes.

Tras la investigación, la policía descubrió que Godbout acumulaba más de 100 detenciones, tenía 82 órdenes de arresto pendientes y un historial de 40 multas de tránsito. Al momento del accidente, la mujer conducía con la licencia suspendida.

Las autoridades la arrestaron en el hospital. Según el informe, estaba en posesión de sustancias ilegales y materiales asociados con la distribución de drogas. Las autoridades también confirmaron que violó su libertad condicional y debe comparecer ante el tribunal este martes 9 de diciembre.

Godbout, de 41 años, enfrenta cargos por conducción peligrosa con resultado de muerte, además de posesión de drogas con intención de distribución.

Desde los 18 años, ha acumulado 36 procesos judiciales. En su historial figuran cinco causas por posesión de drogas, 13 por hurto en tiendas, cinco por robo, cuatro por uso de vehículos sin consentimiento y diez por conducir con la licencia suspendida.

Fue internada en siete programas de rehabilitación, el último en abril de este año. En varios procesos judiciales, se declaró culpable, lo que permitió suspender algunas acusaciones y evitar condenas de cárcel más prolongadas.

Rory MacLeod desarrolló una reconocida carrera como bajista. Tocó en los años ochenta con la banda Roomful of Blues, con la cual fue nominado al Grammy. En 2012 ingresó al Salón de la Fama de la Música de Rhode Island.

En los últimos años enseñaba banjo, guitarra y bajo en el programa Old Time String Band de la Universidad Brown, junto con su esposa Sandol Astrausky.

