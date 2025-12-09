Viva

Conductora con más de 100 arrestos atropelló y asesinó a músico nominado al Grammy en Estados Unidos

La sospechosa, con licencia suspendida y múltiples arrestos, fue detenida en el hospital con drogas y enfrentará cargos por homicidio vial

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Rory MacLeod murió en un atropello en Estados Unidos. La responsable tenía 100 arrestos y 82 órdenes judiciales pendientes.
Rory MacLeod murió en un atropello en Estados Unidos. La responsable tenía 100 arrestos y 82 órdenes judiciales pendientes. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGRory MacLeod
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.