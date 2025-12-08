El Mundo

Estados Unidos dará acceso gratuito a parques nacionales en el cumpleaños de Trump y elimina estos feriados

A partir de 2026, el NPS permitirá entrada gratuita en fechas “patrióticas”, incluido el cumpleaños de Trump, mientras retira de la lista estos feriados generando críticas y acusaciones de sesgo político.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso de graduación en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, Alabama, el 1 de mayo de 2025.
Habrá ocho días considerados “patrióticos” en 2026, casi todos diferentes a los de los dos años anteriores. (SAUL LOEB/AFP)







