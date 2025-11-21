Viva

Condenan a 14 años de prisión a rapero ganador del Grammy por millonario caso de corrupción

El músico recibió dinero del prófugo Jho Low y usó parte para financiar la campaña de Barack Obama, según determinó un tribunal en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
El exrapero Pras Michel se enfrenta a un juicio por cargos de conspiración en Washington D. C.
El exrapero Pras Michel se enfrenta a un juicio por cargos de conspiración en Washington D. C. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







