Condenan a 14 años de prisión a rapero ganador del Grammy por millonario caso de corrupción

El exrapero Pras Michel se enfrenta a un juicio por cargos de conspiración en Washington D. C.

El rapero Pras Michel, conocido por formar parte del grupo Fugees, fue condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos tras ser declarado culpable de participar en un esquema de corrupción que involucró fondos extranjeros dirigidos a la campaña de reelección de Barack Obama en 2012.

Michel, de 53 años, recibió más de $120 millones del financista malasio Jho Low, actualmente prófugo, y utilizó parte de esos fondos para financiar la campaña del expresidente. Las autoridades indicaron que el dinero se movió a través de intermediarios para ocultar su origen ilegal.

Durante el juicio, Michel enfrentó 10 cargos, entre ellos conspiración y actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. La Fiscalía lo acusó además de manipular testigos y mentir bajo juramento con el objetivo de interferir en la investigación del Departamento de Justicia contra Low.

En su defensa, Michel presentó a figuras como el actor Leonardo DiCaprio y el exfiscal general Jeff Sessions, aunque no logró evitar la sentencia. El músico alegó que sus acciones respondían a una estrategia política y solicitó sin éxito el perdón presidencial a Donald Trump, alegando que su caso era similar al del expresidente.

El juez dictó una pena de 14 años de prisión en régimen cerrado, que iniciará en enero del próximo año, seguida de tres años de libertad condicional supervisada. Además, el rapero deberá pagar una multa de $64 millones.

La Fiscalía había solicitado cadena perpetua, señalando que Michel traicionó al país por dinero y sostuvo una red de mentiras para sostener su operación. En tanto, su abogado, Peter Zeidenberg, afirmó que la sentencia fue desproporcionada y que apelarán la decisión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.