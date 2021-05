Luego de lograr éxitos aplastantes con sencillos como Ready or Not y sus covers para No Woman, No Cry , de Bob Marley, y Killing Me Softly , popularizada años atrás por Roberta Flack, los Fugees se consagraron como uno de los grupos más eclécticos del hip-hop . Su mezcla de rap, R&B , jazz y reggae caló y The Score se convirtió en uno de los discos más vendidos de 1996.