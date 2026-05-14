Concurso Orfeo de canto lírico celebra su décimo aniversario en Costa Rica: estos son los detalles para inscribirse

El concurso de canto lírico Orfeo celebra sus 10 años con la quinta edición de su concurso, el cual se realizará en agosto en Costa Rica.

Costa Rica será la sede de la celebración del décimo aniversario del Concurso de Canto Lírico de América Orfeo, que se realizará esta edición del 24 al 29 de agosto.

“Este 2026 el encuentro llevará a cabo su quinta edición (la cual que se realiza cada dos años). El concurso nació en el 2016 como una iniciativa de carácter filantrópico impulsada por su presidente, Luigi Sansonetti, con el objetivo de generar oportunidades reales para jóvenes cantantes del continente”, explicó la organización en una información para prensa.

Orfeo es una plataforma de arte internacional que desde sus inicios ha sido escenario para intérpretes de toda América, quienes participan en la competencia enfocada en repertorio clásico. Por su tarima han pasado cantantes de Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Chile.

“El certamen busca dar a conocer al mundo los valores artísticos de la ópera y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes talentos de nuestro continente. Creemos firmemente en la integración de América a través del arte”, manifestó Sansonetti en el comunicado.

El concurso de canto lírico Orfeo recibe artistas de toda América. (Cortesía)

Orfeo se ha destacado por la conformación de un jurado de alto nivel internacional y la edición del 2026 sigue con esa línea. Este año, el panel de evaluadores está encabezado por el bajo-barítono italiano Ildebrando D’Arcangelo, quien se ha presentado en teatros como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York y la Royal Opera House de Londres.

Las inscripciones para el concurso cierran este viernes 15 de mayo. Las postulaciones están abiertas para artistas con edades entre los 18 y 36 años. La inscripción puede hacerse en el sitio www.orfeoconcursoamerica.org; el valor es de $50.

El concurso otorga premios económicos a los tres primeros lugares, además de menciones especiales y otros reconocimientos para incentivar la interpretación vocal.

Los ganadores reciben también una estatuilla Orfeo, pieza artística que simboliza la excelencia y el compromiso con el arte lírico, agregó la información de prensa.