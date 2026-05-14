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Concurso Orfeo de canto lírico celebra su décimo aniversario en Costa Rica: estos son los detalles para inscribirse

Las postulaciones cierran este viernes 15 de mayo. La competencia será en agosto

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Por Jessica Rojas Ch.
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El concurso de canto lírico Orfeo celebra sus 10 años con la quinta edición de su concurso, el cual se realizará en agosto en Costa Rica. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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