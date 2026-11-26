Las dos presentaciones que ofrecerá la cantante colombiana Karol G en Costa Rica este viernes 27 y sábado 28 de noviembre no solo convocarán al público local, sino que también están generando un importante flujo de fanáticos procedentes de distintos países de Centroamérica.

De acuerdo con datos suministrados en un comunicado de prensa por la empresa de transporte internacional Tica Bus, solo entre este jueves 26 y el viernes 27 de noviembre se movilizarán más de 300 pasajeros desde Nicaragua hacia territorio costarricense, para lo cual se habilitaron siete unidades de autobús.

A este grupo se suman viajeros procedentes de otros países de la región que también adquirieron tiquetes terrestres con el objetivo de presenciar el regreso de la artista colombiana al país, consolidando a los conciertos masivos como un motor para el turismo regional.

La colombiana Karol G regresa a Costa Rica para presentar el concierto de uno de sus últimos discos titulado 'Tropicoqueta'. (Archivo)

Según explicó Josef Valdéz, gerente comercial de Tica Bus para Centroamérica, este comportamiento refleja cómo las giras internacionales dinamizan la conectividad entre países vecinos más allá del entretenimiento.

“Los eventos internacionales demuestran que la movilidad es un elemento fundamental para conectar a las personas con experiencias que trascienden las fronteras. El transporte terrestre contribuye a acercar a los centroamericanos y facilita que puedan desplazarse entre países para disfrutar de actividades culturales, turísticas y de entretenimiento”, afirmó Valdéz.

Además del traslado hacia la capital, la llegada de estos visitantes internacionales repercute directamente en sectores como el alojamiento, el comercio y la gastronomía, ya que muchos asistentes aprovechan el fin de semana de conciertos para recorrer otros atractivos turísticos del país antes de regresar a sus lugares de origen.