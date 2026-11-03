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Viva

¿Cuándo es el concierto de Karol G en Costa Rica?

La artista colombiana regresa a nuestro país con su espectáculo ‘Viajando por el mundo Tropitour’

Karol G
Karol G regresa en concierto a Costa Rica como parte de la promoción de sus dos últimos discos de estudio. Archivo
Jessica Rojas Ch.

Falta muy poco para volver a disfrutar con los éxitos de la colombiana Karol G en concierto en Costa Rica.

La famosa artista regresará a nuestro país gracias a la gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour.

El montaje del espectáculo está a cargo de la productora internacional Move Concerts y tendrá dos fechas: el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Ambos recitales serán en el Estadio Nacional, en La Sabana.