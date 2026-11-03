¿Cuándo es el concierto de Karol G en Costa Rica?

Para quienes aún no hayan comprado entradas, quedan algunas disponibles para los dos días en las localidades General de Pie (¢39.500) y Tropicoqueta (¢73.500), que son exclusivas para mayores de 18 años. Están a la venta en el sitio eticket.cr.
El tour contará con canciones como Si antes te hubiera conocido, Latina foreva y No puedo vivir sin él. La artista actualmente está en la promoción de sus dos últimos discos de estudio: Tropicoqueta (2025) y No me arrepiento de sentir tanto (2026).
Los conciertos son aptos para mayores de 12 años acompañados de un adulto en las localidades platea, balcón, sombra y graderías sur y norte.
En Costa Rica, Karol G se ha presentado en concierto en Parque Viva y en el Estadio Nacional.