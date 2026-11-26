Los esperados conciertos de la colombiana Karol G en Costa Rica serán este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Estadio Nacional. La artista regresa a suelo tico gracias al espectáculo Viajando por el mundo Tropitour, su gira más ambiciosa hasta la fecha, con la que honra y celebra la cultura latina y su impacto en el mundo.

De acuerdo con la productora Move Concerts Costa Rica, en ambas presentaciones la intérprete repasará los grandes éxitos que han marcado su carrera, además de incluir temas de sus producciones discográficas Tropicoqueta y No me arrepiento de sentir tanto.

Para quienes asistan a cualquiera de las dos fechas de este fin de semana, la organización confirmó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3 p. m. El inicio oficial del show está programado para las 7 p. m.

En el 2024 la colombiana Karol G se presentó también en concierto en el Estadio Nacional, para esa ocasión, los fans de Costa Rica se entregaron por completo a la voz de la artista. (Archivo)

Aún quedan entradas disponibles para ambas noches en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades disponibles (que incluyen cargos por servicio e impuestos) son:

Tropicoqueta (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢73.500.

Gramilla (de pie y exclusiva para mayores de 18 años): ¢39.500.

Accesos al estadio

Con el fin de agilizar el flujo de asistentes en los alrededores de La Sabana, cada localidad cuenta con un punto de ingreso específico que debe respetarse según el boleto adquirido.

El acceso noreste (diagonal al hotel Hilton) está destinado para quienes tengan entradas en las localidades 200 Copas (Pit B) y Tropicoqueta.

El acceso este se habilitará por el costado este del recinto (sector conocido como La Cruz) para los asistentes de Sombra Este, Platea Este y Balcón Este.

Hace dos semanas Karol G brilló en la entrega de los premios Latin Grammy. (AFP)

Por su parte, el acceso sur estará ubicado por el costado sur del parque para el público de Gradería Sur; a este punto se puede llegar únicamente entre las canchas de beisbol y sóftbol o por La Cruz de La Sabana.

El acceso oeste, situado frente a Teletica, funcionará para el ingreso de Palcos Numerados, Sombra Oeste, Platea Especial, Balcón Oeste y 200 Copas (Pit A).

Finalmente, el acceso suroeste, localizado diagonal a las oficinas de Liberty, recibirá exclusivamente a quienes compraron boletos en Gramilla (de pie).

Para ingresar al concierto, se deben descargar previamente las entradas con tecnología NFC implementadas por Eticket y guardarlas en la billetera digital (wallet) del teléfono celular.

Cabe recordar que el evento es apto para mayores de 12 años (salvo las localidades de pie exclusivas para mayores de edad), por lo que será indispensable presentar la cédula de identidad o documento de identificación vigente al ingresar.

Por disposiciones de seguridad, está prohibido ingresar al estadio con armas, objetos punzocortantes, tijeras, vapeadores, encendedores, sombrillas o paraguas, alimentos y bebidas, cámaras profesionales o semiprofesionales, bolsos que midan más de 30 centímetros, selfie sticks, banderas con mástil, carteles de más de un metro, vasos térmicos, drogas de cualquier tipo, asientos de cualquier tipo, cadenas de billetera, drones, fuegos artificiales, bengalas, aerosoles y obsequios.