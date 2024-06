Karol G habla de su salud mental luego de ser portada en Vogue España

Karol G continúa captando la atención con su música, beneficiada por una extensa trayectoria en la que acumuló reconocimientos y premios. Recientemente, también fue protagonista de la portada de la revista Vogue España.

Carolina Giraldo lució su característico cabello rosa y liso, acompañado de varios atuendos que recibieron elogios por parte de sus seguidores.

La intérprete de “Mañana será bonito” compartió detalles sobre su vida profesional:

“En este punto de mi carrera, siento una enorme responsabilidad de aprovechar cada oportunidad que se me presenta. La idea de descansar es casi inexistente para mí. Los momentos para relajarme son escasos, quizás solo el día antes de un espectáculo. Paso mucho tiempo planificando y analizando mi estrategia y mi trabajo. Pero me siento satisfecha al saber que estoy aprovechando al máximo todo lo que me ocurre”, expresó.

Karol G abordó cómo maneja la salud mental:

“Los conciertos más difíciles son aquellos en los que no estás mentalmente del todo en el lugar. Y tu cuerpo tampoco está ahí. Pero sabes que tienes que rendir porque hay 50.000 personas que ahorraron para comprar un ticket; personas que incluso están viajando desde otra parte y que quieren asistir al espectáculo que llevan viendo un montón de tiempo en las redes sociales. Sabes que no le puedes bajar y que, en esos momentos, tienes que dar incluso más. Este es de los aspectos más difíciles de la vida del artista. Y siento que la gente no tiene ni idea. No lo sabe”.

La cantante también explicó cómo identifica patrones de depresión y ansiedad y qué medidas toma para enfrentarlos en medio de su apretada agenda laboral:

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender porqué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón. Cuando lo he precisado, lo he dicho: ‘Necesito parar, necesito encerrarme, necesito llorar o necesito permitirme sufrir’. Y, ¿sabes qué? Ser consciente de estas necesidades y permitírmelas también contribuye a sanar un poquito más rápido. Eso ha ayudado a que hoy en día no tenga reprimidas tantas cosas”, manifestó.

Karol G también abordó abiertamente temas de salud mental, revelando cómo ha enfrentado momentos de depresión y ansiedad, incluyendo el recurso a terapia para comprender y gestionar sus emociones. Foto: Instagram @voguespain

