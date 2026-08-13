Concierto de Milo J en Costa Rica: vea cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

El artista Milo J dará un concierto en Costa Rica el próximo 22 de noviembre, en Parque Viva. La noticia generó gran emoción entre grandes y pequeños, pues el joven es muy querido y esperado entre sus seguidores.

Este jueves, la productora Jogo amplió la información sobre el show y dio a conocer que las entradas estarán disponibles este viernes 14 de agosto, a las 10 a. m., para tarjetas Amex.

Por su parte, la preventa para tarjetas BAC será el 15 y 16 a la misma hora y, por último, el 17 de agosto se habilitará la venta a todas las tarjetas.

Precio de las entradas:

Terrazas A&B: ¢28.673.

Lateral 501, 502, 504 y 505: ¢31.705.

Lateral 401, 402, 404 y 405: ¢35.783.

Central 503: ¢39.861.

Central 403: ¢43.940.

Golden Circle: ¢56.175.

El concierto de Milo J es para mayores de 12 años, acompañados de un adulto.

Camilo Joaquín Villarruel, su nombre de pila, tiene apenas 19 años. Comenzó su carrera siendo un adolescente y llamó la atención internacional con canciones como Milagrosa y Rara vez.

Milo J incluyó a Costa Rica en la primera vuelta de su gira 'La vida era más corta Tour 2026'. (Milo J en Costa Rica/Cortesía)

Poco tiempo después de su debut, encontró uno de sus primeros grandes impulsos internacionales de la mano de Bizarrap, con quien compartió en la BZRP Music Sessions #57 en 2023, producción que llegó al Billboard Global 200.

Hasta el momento, Milo J ha publicado tres discos de estudio: 111, 166 y La vida era más corta. Su propuesta evolucionó de los sonidos urbanos a una fusión arrasante con el folclor latinoamericano.

También ha colaborado con otros grandes artistas de la talla de Nicki Nicole, Peso Pluma y Tini. En 2023 fue el artista más joven nominado a los premios Latin Grammy, con apenas 16 años.