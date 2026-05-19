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Concierto de Jorge Drexler en Costa Rica libera la venta de sus boletos este jueves

Para promocionar su más reciente disco de estudio, el artista uruguayo regresa a nuestro país con su gira ‘Taracá’

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Por Jessica Rojas Ch.
Jorge Drexler
Costa Rica es una parada infaltable en las giras de conciertos del uruguayo Jorge Drexler. (Cortesía Interamericana de Producciones)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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