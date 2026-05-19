Concierto de Jorge Drexler en Costa Rica libera la venta de sus boletos este jueves

Costa Rica es una parada infaltable en las giras de conciertos del uruguayo Jorge Drexler.

Jorge Drexler regresa a Costa Rica gracias a la gira internacional Taracá. El uruguayo, enamorado de nuestro país, se presentará en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La cita con el artista, una de las voces más influyentes de la música iberoamericana contemporánea, será el 12 de setiembre, informó Interamericana de Producciones, organizadora del espectáculo.

Con este recorrido musical, Drexler ha visitado más de 40 ciudades del mundo. En este nuevo espectáculo, el artista está acompañado por siete músicos en el escenario, con una propuesta escénica renovada.

“Con la clave del candombe uruguayo como hilo conductor y transversal, las canciones de Taracá serán protagonistas del repertorio, además de los éxitos de su extensa carrera”, explicó la producción.

El más reciente concierto de Jorge Drexler en Costa Rica fue en el 2023, en Parque Viva. (Archivo)

Las entradas para el concierto estarán a la venta a partir de este jueves 21 de mayo de la siguiente manera:

Jueves 21 y viernes 22: venta para clientes de las tarjetas American Express.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo: compra disponible para tarjetahabientes de BAC.

A partir del lunes 25 de mayo la venta es para todo tipo de tarjetas.

Los precios y localidades son:

Golden Circle Central VIP: ¢79.400.

Golden Circle Central Preferencial: ¢74.600.

Golden Circle Especial: ¢74.600.

Zona 403 Central: ¢59.600.

Zona 503 Central: ¢54.300.

Lateral 401, 402, 404, 405: ¢45.700.

Lateral 501, 502, 504, 505: ¢34.200.

Zona 500 Especial: ¢34.200.

Jorge Drexler y Costa Rica

Las visitas de Jorge Drexler a Costa Rica han estado marcadas por la cercanía con su público y por conciertos que suelen convertirse en experiencias íntimas y memorables.

El uruguayo debutó en el país en el 2010 y regresó en el 2012 con la gira Mundo abisal al teatro popular Melico Salazar. Luego, en el 2015, volvió con el tour Bailar en la cueva, un espectáculo en el que incluso puso a bailar los pasillos del teatro josefino y compartió escenario con artistas nacionales como Debi Nova. Drexler y los ticos siempre han mantenido una conexión emocional muy fuerte, incluso el uruguayo ha profesado su admiración por la música costarricense, especialmente por el legado de Walter Ferguson.

En años recientes, Drexler consolidó esa relación con una seguidilla de llenazos en el país. En marzo del 2020 tenía programados dos conciertos en el Melico Salazar con la gira Silente, aunque la llegada de la pandemia alteró aquellos planes y el artista incluso ofreció un recordado concierto virtual desde San José.

Más adelante regresó con tres funciones agotadas en el teatro josefino durante el 2022 y, en noviembre del 2023, dio en Parque Viva el que él mismo calificó como el espectáculo “más ambicioso” que había presentado en Centroamérica, acompañado por una banda de ocho músicos y una producción de gran formato.