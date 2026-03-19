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Jorge Drexler lanzó ‘Taracá’, un disco que bota fronteras de África a Uruguay

En su nuevo disco, el ritmo tradicional afrouruguayo convive con la inteligencia artificial, Young Miko y la herencia de su padre

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Por Juan Pablo Sanabria
Jorge Drexler
Jorge Drexler, cantautor uruguayo, lleva 30 años viviendo en España, donde ha desarrollado su carrera. (Cortesía Sony Music)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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