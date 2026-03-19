Viva

Concierto de famoso cantante estadounidense en Costa Rica tuvo un imprevisto y provocó esto en el público

El artista se presenta en Parque Viva la noche de este 18 de marzo

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Por Juan Pablo Sanabria
Tyler, the Creator
El aforo de Parque Viva está a reventar para el concierto de Tyler, the Creator en Costa Rica. (Juan Pablo Sanabria)







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Tyler, the CreatorParque VivaTyler, the Creator en Costa RicaConcierto internacional
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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