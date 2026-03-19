Concierto de famoso cantante estadounidense en Costa Rica tuvo un imprevisto y provocó esto en el público

El aforo de Parque Viva está a reventar para el concierto de Tyler, the Creator en Costa Rica.

El famoso cantante estadounidense Tyler, the Creator se presenta la noche de este 18 de marzo en Costa Rica. El esperado concierto reúne a miles de fanáticos en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

Los fans del artista se dieron cita desde muy temprano. Aunque el show estaba pactado para las 7 p. m., desde las 4 p. m. ya había grandes filas, especialmente para ingresar a la localidad Golden (de pie frente al escenario).

Sin embargo, la multitud de jóvenes topó con un inesperado inconveniente que llenó de desesperación el ambiente. Por factores que no se conocen, el espectáculo se atrasó hasta media hora.

Esto provocó que los presentes, que ya de por sí comían ansias desde minutos antes de las 7 de la noche, reaccionaran con gritos, exigiendo la salida del cantante.

Incluso, se alegraron en vano durante varias ocasiones, cuando la publicidad en las pantallas los hacía creer que por fin Tyler, the Creator saldría a la tarima. El Parque Viva es actualmente un llenazo, pero imperan los silbidos y los rostros ansiosos.

Este es el primer concierto que Tyler, the Creator, ganador del Grammy y todo un fenómeno internacional del pop, da en suelo tico.