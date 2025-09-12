Con ‘Contrapunto’, Karime Amaya trae al Teatro Nacional la fuerza pura del flamenco

El 10 de octubre, el Teatro Nacional recibirá a la reconocida bailaora Karime Amaya, quien presentará en Costa Rica su más reciente producción: Contrapunto.

Sobre el escenario, Amaya se acompañará de destacados músicos que entrelazan cante, guitarra y percusión en un diálogo vivo.

La artista trae consigo la herencia que respalda su propuesta y valiosos reconocimientos. Karime Amaya es sobrina-nieta de la legendaria Carmen Amaya y, recientemente, fue galardonada en España con el Premio Revelación en el Festival de Jerez.

Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras del flamenco como María Pagés, Manuela Carrasco, Los Losada y Tomatito. También ha compartido escenario con Rubén Blades, Al Di Meola, José Mercé, Diego el Cigala, Joaquín Cortés, Antonio Canales y Farruquito.

En esta función única participarán Miguel ‘El Rubio’ en el baile; David Sánchez ‘El Galli’ y Miguel El Lavi en el cante. Además, estarán Luis Santiago ‘Tati Amaya’ en la guitarra y José Córdoba ‘El Mosquito’ en la percusión.

Con gran éxito, el montaje 'Contrapunto' se estrenó en el Festival Flamenco de Jerez, en España. (Cortesía/Cortesía)

Las entradas están disponibles en el sitio web de eticket.cr y los boletos pueden adquirirse con la modalidad Tasa Cero a tres meses.

Los precios son los siguientes: