Viva

Con ‘Contrapunto’, Karime Amaya trae al Teatro Nacional la fuerza pura del flamenco

Una función única en San José reunirá a la sobrina-nieta de Carmen Amaya con músicos destacados del flamenco

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Karime Amaya es sobrina-nieta de la legendaria bailaora Carmen Amaya.
Karime Amaya es sobrina-nieta de la legendaria bailaora Carmen Amaya. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FlamencoKarime Amaya
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.