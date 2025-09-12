Viva

Agenda cultural del fin de semana: conciertos, bailes, desfiles y talleres en honor a la Independencia

La agenda de actividades para mediados de setiembre ofrece una vibrante variedad de opciones culturales y recreativas para todos los gustos

Por Fátima Jiménez

Pese a que el día de la Independencia se celebra el lunes 15 de setiembre, desde este viernes hay actividades programadas para el disfrute familiar; conciertos, talleres, presentaciones y desfiles destacan en el itinerario.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

