Agenda cultural del fin de semana: conciertos, bailes, desfiles y talleres en honor a la Independencia

Pese a que el día de la Independencia se celebra el lunes 15 de setiembre, desde este viernes hay actividades programadas para el disfrute familiar; conciertos, talleres, presentaciones y desfiles destacan en el itinerario.

A continuación, una selección de las actividades más destacadas para conmemorar esta fecha tan especial que simboliza la libertad de un pueblo libre.

Tour histórico por San José

El tour Una Noche por los Primeros 100 Años de Independencia llevará a los asistentes a recorrer las calles de San José el sábado 13 de setiembre, a las 6:45 p. m. El objetivo del evento es descubrir secretos, relatos y curiosidades de la capital costarricense. La caminata es organizada por Go Local Costa Rica y Momentos Con Historia, e incluirá paradas especiales que evocan la vida urbana durante el primer siglo de independencia nacional.

El recorrido finalizará con una exhibición exclusiva de antigüedades pertenecientes a próceres de la patria, en una velada cultural que se desarrollará en una casa histórica en barrio Otoya. Durante este cierre, los asistentes podrán disfrutar de sangría y bocadillos en un ambiente tranquilo.

El valor de participación es de ¢12.500, con cupo limitado y reservación previa mediante Sinpe Móvil al 8701-0258. El punto de encuentro será en el Parque Morazán, frente al Templo de la Música. La organización recomienda llevar paraguas en caso de lluvia y se ofrece parqueo cercano en el costado oeste de la Escuela Metálica.

El tour 'Una Noche por los Primeros 100 Años de Independencia' llevará a los asistentes a descubrir las calles y secretos de San José. Este evento será el sábado 13 de setiembre, a las 6:45 p. m. (Go Local Tours )

Celebraciones Patrias en San José

El domingo 14 de setiembre, desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m., varias bandas de centros educativos del país se presentarán a un costado del Parque Central de San José, llenando el centro de música y color. Las actividades continuarán durante la tarde y culminarán a las 6 p. m. en el Parque Central con la llegada de la Antorcha Centroamericana de la Libertad y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, el fuego de la Independencia seguirá su camino hacia la ciudad de Cartago, donde será recibido a las 8 p. m. por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto a miembros de su gabinete.

El lunes 15 de setiembre, el Acto Oficial de la Independencia se desarrollará en el Parque Nacional, a las 9 a. m., con la participación de autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático y representantes de la comunidad educativa. A partir de las 8 a. m., los tradicionales desfiles de bandas estudiantiles recorrerán las calles josefinas desde el Parque Central, acompañados por música patriótica, la patriótica costarricense y cantos de libertad.

San José se llenará de música y patriotismo con las presentaciones de bandas estudiantiles, la llegada de la Antorcha de la Libertad al Parque Central y los actos oficiales. (José Cordero )

Gira patriótica de la Banda Nacional de Cartago

La Banda Nacional de Cartago celebra las fiestas patrias con una gira internacional y nacional que inició en Panamá el miércoles y se extenderá hasta el 14 de setiembre. Tras sus presentaciones en territorio panameño, la agrupación llegará a la Región Brunca de Costa Rica el 12 de setiembre para compartir su música en actividades educativas y artísticas.

El itinerario comenzará ese día a las 9 a. m. con un concierto educativo en la Escuela Central de Río Claro, orientado a la formación cultural de niños y jóvenes. Por la noche, a las 7 p. m., la banda ofrecerá un gran concierto en la tarima del Ministerio de Cultura y Juventud frente al Banco de Costa Rica, en Paso Canoas, seguido de un acto protocolario a las 7:30 p. m. que dará carácter oficial a la conmemoración.

El 13 de setiembre la jornada se abrirá a las 9:30 a. m. con una clase magistral para estudiantes de música en el Centro Cívico por la Paz de Corredores. Ese mismo día, a las 7 p. m., la comunidad de Río Claro de Golfito podrá disfrutar de un concierto en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en una velada de encuentro cultural y familiar.

La Banda Nacional de Cartago celebra las fiestas patrias con una gira que inició en Panamá y continuará en Costa Rica hasta el 14 de setiembre. (Banda Nacional de Cartago)

Fin de semana patrio en Parque de Diversiones

Del 12 al 14 de setiembre, el Parque Diversiones celebrará las fiestas patrias con un programa especial de actividades culturales y recreativas para toda la familia. La agenda incluirá talleres artísticos, pasacalles, bailes folclóricos y dinámicas tradicionales que evocan el espíritu de la independencia.

El viernes 12 de setiembre se llevará a cabo el Taller Arte y Patria, de 2 p. m. a 4 p. m. en el Salón Mercado, un espacio creativo para que grandes y pequeños expresen su amor por Costa Rica a través del arte. Ese mismo día, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., el Grupo Terruños llenará el Atrio de la Iglesia con música típica, trajes folclóricos y marimbas en un baile lleno de identidad nacional.

El sábado 13 de setiembre, de 12 m. d. a 1 p. m., se llevará a cabo un animado pasacalles con el grupo Pasión Por Nuestra Tierra. La celebración continuará a las 2 p. m. en el Teatro Tío Conejo, donde la Academia Semillas de mi Tierra presentará un espectáculo de danza folclórica.

Finalmente, el domingo 14 de setiembre, de 10 a. m. a 12 m. d., los visitantes podrán disfrutar de una jornada especial de juegos tradicionales en la Plaza Tío Conejo, una oportunidad para revivir las costumbres populares y compartir en familia.

El Parque Diversiones se une a la celebración con talleres, pasacalles, bailes folclóricos y actividades tradicionales para disfrutar en familia. (Parque de Diversiones)

Patriadentro: concierto de Luis Enrique Mejía Godoy

Este domingo 14 de setiembre, acompañado de su banda, el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará su concierto Patriadentro, a las 7 p. m. en Jazz Café Escazú. La velada, dedicada a las celebraciones de la independencia, estará marcada por canciones emblemáticas de Costa Rica y Nicaragua.

Las entradas están disponibles en TiqueteBox.app. A lo largo de más de medio siglo, Mejía Godoy se ha consolidado como cronista musical de la historia centroamericana y actualmente reside en Costa Rica, en condición de exilio, debido a la situación política de su país natal.

Luis Enrique Mejía Godoy celebrará la independencia con su concierto 'Patriadentro'. El recital será este domingo 14 de setiembre a las 7 p. m., en Jazz Café Escazú. (Suministrada)

Otras actividades del fin de semana:

— Barba, el musical: Espectáculo de percusión corporal, de. 11 al 28 de setiembre en el Teatro Espressivo. Jueves a sábado a las 8 p. m. y domingos a las 6 p. m. Entradas ¢15.000 en boleteria.espressivo.cr.

— Concierto de la banda Malpaís: Viernes 12 y sábado 13 de setiembre a las 8 p. m. en el Teatro Nacional. Entradas entre ¢21.000 y ¢36.900 en eticket.cr.

— VII Concierto de la Temporada 2025, Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Sinfónico con Kawe Calypso, Masterkey, Charlene Stewart, Ricardo Alvarado, Ulysses Grant y David Tucker: Viernes 12 de setiembre a las 8 p. m. y domingo 14 de setiembre a las 10:30 a. m. en el Teatro Nacional. Entradas entre ¢5.000 y ¢18.000 en boleteria.teatronacional.go.cr (30% de descuento para estudiantes y ciudadanos de oro con carné en boletería física).

— Alleh y Yorghaki en concierto: Viernes 12 de setiembre, en el Centro de Eventos Pedregal.

— Beéle en concierto: Sábado 13 de setiembre, en Parque Viva.

— CLUBZ en concierto (dúo de electropop e indie pop mexicano): Sábado 13 de setiembre en el Mercado La California. Entradas: $45 (Tier 2), $80 (Meet & Greet) y $60 el día del evento.

— Macramé para principiantes: Taller espejo en macramé. Sábado 13 de setiembre de 9 a. m. a 12 p. m. en Inspiration Lab, San Pedro. Costo: ¢17.000 (incluye materiales y merienda).

— Feria Entre Amigos y Café: Sábado 13 de setiembre en el Estadio Nacional. Fiesta electrónica, carrera deportiva y experiencias en vivo.

— Programa Jóvenes Promesas, SINEM: Sábado 13 de setiembre de 10:30 a. m. a 12:30 p. m., en el Teatro Nacional. Entrada gratuita.

— SINEM Grecia, Cuento musicalizado Tío Conejo: Sábado 13 de setiembre a las 3 p. m., en el Teatro Nacional. Actividad gratuita y abierta al público.

— Coro de Niños Concordia Coral: Sábado 13 de setiembre, de 5 p. m. a 6 p. m., en el Teatro Nacional. Actividad gratuita.

— Paseo de las Flores: Sábado 13 de setiembre: baile folclórico, marimba y canto de 3 p. m. a 5 p. m. Domingo 14 de setiembre: presentaciones artísticas, llegada de la antorcha y desfile de faroles de 3 p. m. a 7 p. m.

— Multiplaza Escazú: Presentación de bailes típicos: sábado 13 de setiembre, a las 3 p. m. Domingo 14: Taller de faroles a las 3 p. m. y, a las 6 p. m., canto del Himno Nacional. Lunes 15, a las 4 p. m., presentación de marimba.

— Multiplaza Curridabat: Taller de faroles, sábado 13 de setiembre a las 3 p. m. Domingo 14, a las 3 p. m., bailes típicos y, a las 6 p. m., canto del Himno Nacional. Lunes 15, a la 1 p. m. presentación de marimba.

— Exhibición Numismática, Paseo Metrópoli: Del 12 al 14 de setiembre disfrute de una exhibición de monedas y billetes históricos. Domingo 14 acto cívico y desfile de faroles a las 5 p. m. El lunes 15, a las 3 p. m., conmemoración de la independencia con dulces tradicionales.

— Fiestas Patrias en Óxigeno: Domingo 14 de setiembre: recibimiento de la antorcha a las 5 p. m., canto del Himno Nacional a las 6 p. m. y desfile de faroles a las 6:15 p. m. Lunes 15: A las 3 p. m. habrá show con Max Barberena y, a las 4 p. m., concierto con la Marimba Guanacaste y bailes folclóricos. Finalmente, a las 5 p. m., se presentará la Mercedes Marching Band.

— Obra de teatro Autopsia de una Sirena: Domingo 14 de setiembre a las 6 p. m., en San Pedro de Montes de Oca (antigua C. de la Amargura). Entrada ¢6.000. Mayores de 16 años.

— SINEM Frailes, Concierto de la Orquesta Sinfónica del Café: Lunes 15 de setiembre, a las 8 a. m., en el Parque de Frailes. Actividad gratuita.

— Feria Tica en San José: El lunes 15 de setiembre, de 10 a. m. a 5 p. m., en el Bulevar Avenida Central (entre calles 17 y 19, detrás de la Asamblea Legislativa). En el espacio habrá gastronomía típica, artesanía nacional, música, bailes folclóricos y actividades culturales para toda la familia. La entrada es gratuita.

— Exposición Lola, Zulay, Elizabeth, Ensambles y Collages: Del 10 de setiembre al 10 de octubre en la Galería Sophia Wanamaker, San Pedro. Entrada gratuita. Horario: lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p. m. y sábados hasta las 4 p. m.

La celebración de la Independencia comienza desde el viernes con conciertos, talleres, desfiles y más actividades para disfrutar en familia. (Archivo. )

