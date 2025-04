¡Con chonete y bandera! Shawn Mendes demostró su amor por Costa Rica durante su concierto

Shawn Mendes abrió su concierto en Costa Rica con 'There’s Nothing Holdin’ Me Back'.

Carteles, camisetas, banderas y muchos gritos se unieron para dar la bienvenida a Shawn Mendes en su primer concierto en Costa Rica, en el escenario de Parque Viva este sábado 5 de abril. El canadiense no había salido aún, cuando la euforia ya dominaba a sus seguidores.

En los minutos previos al inicio del show, los asistentes en gramilla recibieron botellas de agua por parte del equipo del cantante. Muchos llevaban horas esperando. No faltó la charanga, pues uno de los integrantes del equipo de Mendes estaba de cumpleaños. El público le cantó y lo felicitaron.

A las 7:35 p. m., la banda del artista subió al escenario. Un juego de luces dio paso a la salida de Shawn, quien arribó a la tarima con una enorme sonrisa, su guitarra y su tradicional camiseta negra. Todo el Anfiteatro Coca-Cola estalló en júbilo, sobre todo cuando interpretó There’s Nothing Holdin’ Me Back, uno de los mayores éxitos de su carrera.

“San José, ¿cómo está?”, gritó el artista en español. Durante la presentación dijo pocas frases en ese idioma, entre ellas: “canta conmigo”, “estamos listos” y “te amo mucho, gracias”. Cada vez que lo hizo, provocó gritos y emoción entre los presentes.

Shawn Mendes usó frases en español como “te amo mucho” y “canta conmigo”, durante su concierto en Costa Rica. (Lilly Arce)

El juego de luces y la banda, integrada por guitarra eléctrica, bajo, batería y coros, convirtieron el espectáculo en algo inolvidable.

Shawn, con la misma sonrisa que ha mostrado mientras surfea en Costa Rica, se mantuvo incansable en el escenario. Interpretó éxitos como Wonder, Treat You Better, Monster y Lost in Japan.

Tras una breve pausa, el cantante y su banda se retiraron por unos segundos. Luego regresaron para tocar Isn’t That Enough con un tono más íntimo. Esta parte incluyó guitarras acústicas y un violín, lo que agregó emotividad a la noche. Mientras los costarricenses cantaban con él, Mendes utilizó la expresión: “¡Linda!”, para describir el momento.

Siguió con la canción Heart of Gold, entonada entre corazones dorados. Los fans le prepararon una sorpresa: levantaron pequeños corazones de papel durante esta interpretación, que incluyó un solo de violín ovacionado por el público.

Después llegó uno de los temas favoritos del público: Señorita, que lanzó en 2015 junto a su exnovia Camila Cabello.

En un momento más emotivo, pidió al público que lo acompañara en la canción Ruin, una de las más sentimentales de su repertorio. Caminó por la pasarela mientras todo el anfiteatro cantaba. Despupés, bajó del escenario de forma sorpresiva para saludar a los seguidores que se encontraban en primera fila.

Luego volvió a la tarima y, con brillo en los ojos, agradeció estar con “las más hermosas personas en el mundo”. Continuó con Never Be Alone, mientras las pantallas mostraban imágenes de su infancia y sus inicios como cantante.

Mendes lució una camiseta negra y recibió una bandera de Costa Rica en el escenario. (Lilly Arce)

‘¡Te amo, Costa Rica!‘, dijo Shawn Mendes en concierto

Después de interpretar Mercy, las pantallas mostraron una serie de imágenes que reflejaron su vínculo con el país: la bandera nacional, monos, videos de él surfeando, escenas de costarricenses, mascotas del Saprissa y de Liga Deportiva Alajuelense, y playas que, según dijo, llevan su corazón.

Tras estos videos, expresó su deseo de hablar en español. Agradeció al país con palabras sencillas y sentidas:

“Me encanta tu país. Es increíble. Gracias. Cuando estoy cansado y quiero descansar, siempre lo hago en Costa Rica. Muchísimas gracias. Es un lugar con energía sana y la gente aquí es muy amable”.

También mencionó a su amigo Heiner, en Nosara, Guanacaste, a quien conoció hace años mientras surfeaba. Dijo que le gusta creer que Heiner representa a los ticos. “Muy buena gente y hermosas personas”, expresó.

La cercanía continuó. Alguien del público le entregó una bandera patria que colocó en su micrófono. Luego cantó Youth, Stitches y It’ll Be Okay. Durante esta última pieza, se colocó un chonete y volvió a lanzarse al público. Recibió un ramo de flores, lo que reforzó el ambiente especial del concierto.

Tras ese momento íntimo, retomó la energía con If I Can’t Have You y Why. Cerró su presentación con el éxito de 2018 In My Blood, tocando el piano mientras entonaba la favorita de muchos.

En medio de gritos de “Te amo” y “gracias”, Shawn Mendes confirmó su amor por Costa Rica y el cariño que el país le tiene. Su primer concierto en tierras ticas se convirtió en un momento histórico.