¿Cómo suena Walter Ferguson en formato sinfónico? Descúbralo en este concierto imperdible

El calypso ha vivido por siglos en Costa Rica, contando el sentir y las historias del pueblo afrodescendiente. Existió primero en la voz de su gente, que luego lo acompañó con percusión, quijongo, banjo y hasta en conjuntos tropicales; pero su profundidad artística es tan amplia que no hay traje que no le luzca.
Es que el origen popular y la tradición oral del calypso no lo limita, al contrario, puede sin problemas dar paso a matices y combinaciones inusuales, como la de unirse con la música sinfónica.
Así sucederá en el espectáculo Caribe Sinfónico, que se presentará en el Teatro Nacional este 12 y 14 de setiembre, correspondiente al sétimo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional.
En este se unirán la Sinfónica, el Coro Sinfónico Nacional y grandes figuras de la música tica; sumando más de 180 músicos que estarán bajo la batuta del director invitado Alejandro Gutiérrez.
“Es una celebración a lo nuestro, donde compositores, artistas con estilos y tradiciones diferentes van a dialogar con la orquesta. Es un concierto disruptivo, pero muy creativo. Realmente es una celebración dónde se tienden puentes entre la música académica y la música popular costarricense”, comentó Gutiérrez, director costarricense.
Entre los solistas que tendrán protagonismo estarán las agrupaciones Kawe Calypso y Masterkey, y los vocalistas David Tucker, Charlene Stewart, Ulysses Grant y Ricardo Alvarado.
“Expondremos canciones tradicionales de nuestro pueblo y nuestros antepasados, y vamos a recordar, vamos a volver a ser niños, vamos a volver a sentir esa conexión con nuestros antepasados”, expresó la cantante Charlene Stewart.
El repertorio incluirá obras de leyendas del calypso como Walter Ferguson, S.F. Bennet, Webster y Cyril Silvan; además de arreglos de los artistas nacionales Bernardo Quesada, Sergio Delgado, Daniel Quesada y Alonso Torres.
Además de los conciertos, Caribe Sinfónico es un proyecto del Centro Nacional de la Música, que explora la herencia afrodescendiente e indígena de la provincia de Limón.
Como parte de esto surgieron composiciones que se tocarán durante ambas funciones, tales como Lo que vieron sus ojos y Suite Bribri, de Bernardo Quesada y Tres Canciones Infantiles Jamaiquinas, cuyo arreglo fue realizado por Alfonso Torres.
Las funciones serán el viernes 12 de septiembre a las 8 p. m. y el domingo 14 de septiembre a las 10:30 a. m. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional, cuyo sitio web es www.boleteria.teatronacional.go.cr. Tienen precios entre los ¢5.000 y ¢18.000.