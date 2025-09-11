¿Cómo suena Walter Ferguson en formato sinfónico? Descúbralo en este concierto imperdible

El icónico grupo de Cahuita Kawe Calypso es uno de los protagonistas del concierto. En la foto (a la izquierda) aparece 'Yayanti', miembro de la banada fallecido hace unos años.

El calypso ha vivido por siglos en Costa Rica, contando el sentir y las historias del pueblo afrodescendiente. Existió primero en la voz de su gente, que luego lo acompañó con percusión, quijongo, banjo y hasta en conjuntos tropicales; pero su profundidad artística es tan amplia que no hay traje que no le luzca.

Es que el origen popular y la tradición oral del calypso no lo limita, al contrario, puede sin problemas dar paso a matices y combinaciones inusuales, como la de unirse con la música sinfónica.

Así sucederá en el espectáculo Caribe Sinfónico, que se presentará en el Teatro Nacional este 12 y 14 de setiembre, correspondiente al sétimo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En este se unirán la Sinfónica, el Coro Sinfónico Nacional y grandes figuras de la música tica; sumando más de 180 músicos que estarán bajo la batuta del director invitado Alejandro Gutiérrez.

“Es una celebración a lo nuestro, donde compositores, artistas con estilos y tradiciones diferentes van a dialogar con la orquesta. Es un concierto disruptivo, pero muy creativo. Realmente es una celebración dónde se tienden puentes entre la música académica y la música popular costarricense”, comentó Gutiérrez, director costarricense.

Entre los solistas que tendrán protagonismo estarán las agrupaciones Kawe Calypso y Masterkey, y los vocalistas David Tucker, Charlene Stewart, Ulysses Grant y Ricardo Alvarado.

“Expondremos canciones tradicionales de nuestro pueblo y nuestros antepasados, y vamos a recordar, vamos a volver a ser niños, vamos a volver a sentir esa conexión con nuestros antepasados”, expresó la cantante Charlene Stewart.

El repertorio incluirá obras de leyendas del calypso como Walter Ferguson, S.F. Bennet, Webster y Cyril Silvan; además de arreglos de los artistas nacionales Bernardo Quesada, Sergio Delgado, Daniel Quesada y Alonso Torres.

Sin tener que salir de su amada Cahuita, Walter Ferguson dejó un legado que ahora llega hasta el Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional. (Archivo)

Además de los conciertos, Caribe Sinfónico es un proyecto del Centro Nacional de la Música, que explora la herencia afrodescendiente e indígena de la provincia de Limón.

Como parte de esto surgieron composiciones que se tocarán durante ambas funciones, tales como Lo que vieron sus ojos y Suite Bribri, de Bernardo Quesada y Tres Canciones Infantiles Jamaiquinas, cuyo arreglo fue realizado por Alfonso Torres.

Las funciones serán el viernes 12 de septiembre a las 8 p. m. y el domingo 14 de septiembre a las 10:30 a. m. Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional, cuyo sitio web es www.boleteria.teatronacional.go.cr. Tienen precios entre los ¢5.000 y ¢18.000.