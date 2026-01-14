Viva

‘¿Cómo se traduce este amor?’: la serie coreana de Netflix que enfrenta a una celebridad con su intérprete

Una comedia romántica coreana muestra cómo un intérprete y una estrella mundial enfrentan conflictos emocionales durante un programa de citas grabado en varios países

Por El Comercio / Perú / GDA
Netflix estrenará en enero de 2026 una serie coreana sobre amor, traducción y diferencias culturales protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung.
