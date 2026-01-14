‘¿Cómo se traduce este amor?’: la serie coreana de Netflix que enfrenta a una celebridad con su intérprete

Netflix estrenará en enero de 2026 una serie coreana sobre amor, traducción y diferencias culturales protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung.

Netflix anunció el estreno de ¿Cómo se traduce este amor?, una serie coreana que combina comedia romántica y drama. La historia gira en torno a una celebridad internacional y su intérprete multilingüe, quienes enfrentan serias dificultades para expresar sus sentimientos mientras recorren varios países para grabar un programa de televisión.

La producción, conocida en inglés como Can This Love Be Translated? y en coreano como Sarang Tongyeok Doenayo?, presenta a Joo Ho-jin, un intérprete políglota interpretado por Kim Seon-ho. Él acompaña a la superestrella Cha Mu-hee, personaje de Go Youn-jung, durante un reality de citas que incluye una relación televisada con el actor japonés Hiro Kurosawa, encarnado por Sōta Fukushi.

Durante el viaje internacional, Ho-jin actúa como mediador lingüístico entre Mu-hee y Kurosawa. La tarea se vuelve más compleja cuando el intérprete desarrolla sentimientos por la celebridad. Las diferencias personales y culturales profundizan los conflictos emocionales y de comunicación.

La serie cuenta con guion de Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, creadoras reconocidas en la industria coreana. La dirección estuvo a cargo de Yoo Young-eun. El elenco principal incluye también a Choi Woo-sung y Lee Yi-dam, además de la participación especial de Hyun-ri.

La banda sonora original estuvo a cargo de Ma Ju-hee, de Studio MaumCº. La compositora trabajó anteriormente en producciones como Reply 1994, Prison Playbook, Hospital Playlist y Manual para residentes.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama expone cómo las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma durante un reality de citas internacional. La historia plantea si el lenguaje del amor puede imponerse a las diferencias culturales.

¿Cuándo se estrena y dónde verla?

¿Cómo se traduce este amor? se estrenará el viernes 16 de enero de 2026. La serie estará disponible exclusivamente en Netflix para personas suscriptoras de la plataforma.

Elenco y personajes principales:

Kim Seon-ho como Joo Ho-jin

como Joo Ho-jin Go Youn-jung como Cha Mu-hee

como Cha Mu-hee Choi Woo-sung como Kim Yong-woo

como Kim Yong-woo Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa

como Hiro Kurosawa Lee Yi-dam como Shin Ji-seon

como Shin Ji-seon Hyun-ri

Cantidad de episodios: La primera temporada tiene 12 episodios. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Choi Jin-hee.

Rodaje y locaciones: Las grabaciones iniciaron en junio de 2024 y concluyeron el 5 de febrero de 2025. El rodaje se realizó en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia. La serie fue producida por Studio Sot, Trii Studio e Imaginus.

Ficha técnica:

Título original: Sarang Tongyeok Doenayo?

Año: 2026

2026 País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Yoo Young-eun

Yoo Young-eun Guion: Hong Jung-eun, Hong Mi-ran

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.