Categorías ocultas de Netflix: la lista de códigos que cambia la forma de buscar series y películas

Los códigos ocultos de Netflix permiten explorar categorías específicas desde el navegador y encontrar contenidos sin depender del buscador tradicional.

Netflix organiza su catálogo mediante códigos numéricos ocultos que permiten acceder de forma directa a categorías específicas de series y películas. Este sistema facilita encontrar contenidos concretos sin depender de las recomendaciones generales de la plataforma.

La clasificación por códigos no es nueva. Sin embargo, sigue siendo poco conocida entre muchos usuarios. Su principal ventaja radica en que agrupa todo el material de una misma categoría y evita que algunos títulos pasen desapercibidos.

La desventaja es clara. Existen numerosos códigos y resulta complicado memorizarlos. Por esta razón, se vuelve útil contar con un listado básico de las claves más utilizadas dentro de Netflix.

Según la empresa californiana, estos códigos ayudan a ordenar mejor el catálogo de películas y series. El método resulta funcional para quienes buscan géneros específicos o temáticas concretas.

Este sistema solo opera desde los navegadores de Internet. No funciona dentro de la aplicación de Netflix para teléfonos móviles, tabletas ni televisores inteligentes.

Cada categoría cuenta con una clave numérica. La mayoría posee cuatro dígitos. Además, dentro de cada sección existen subdivisiones que Netflix denomina alt-géneros, los cuales también tienen su propio código.

Un ejemplo es Anime. Su categoría principal utiliza el código 7424. Dentro de ella, el alt-género de Anime de ciencia ficción se identifica con el código 2729.

Para facilitar la búsqueda, a continuación se presenta una selección de los códigos más relevantes de Netflix:

Cine clásico : 31574

: 31574 Cine dramático : 5763

: 5763 Cine independiente : 7077

: 7077 Cine romántico : 8883

: 8883 Cine de intriga : 8933

: 8933 Documentales : 6839

: 6839 LGBTQ+ : 5977

: 5977 Música : 1701

: 1701 Películas de acción y aventura : 1365

: 1365 Películas de deporte : 4370

: 4370 Películas de ciencia ficción y fantasía : 1492

: 1492 Películas de terror : 8711

: 8711 Películas internacionales : 78367

: 78367 Películas navideñas para toda la familia : 1.394.522

: 1.394.522 Películas para reír : 6548

: 6548 Series : 83

: 83 Series para adolescentes: 60951

El uso de estos códigos resulta sencillo desde un navegador web. El usuario debe ingresar la dirección netflix.com/browse/genre/xx y sustituir las letras “xx” por el número de la categoría deseada.

Por ejemplo, para acceder al catálogo de Series, se debe escribir en el navegador: netflix.com/browse/genre/83.

Este método permite una búsqueda más precisa dentro de Netflix y reduce la dependencia de la barra de búsqueda, cuyos resultados suelen ser amplios y poco específicos.

