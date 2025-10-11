Tecnología

Netflix: así se desbloquea el catálogo oculto, paso a paso

Descubra cómo acceder a películas y series que no aparecen en las recomendaciones tradicionales de la plataforma

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Netflix esconde películas y series bajo códigos secretos. Con esta guía puede desbloquearlas fácilmente.
Netflix esconde películas y series bajo códigos secretos. Con esta guía puede desbloquearlas fácilmente. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGNetflix
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.