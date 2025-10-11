Netflix: así se desbloquea el catálogo oculto, paso a paso

Netflix aloja una amplia variedad de contenido que con frecuencia no aparece entre las sugerencias automáticas. Esta situación ha llevado a muchos usuarios a perderse series y películas relevantes dentro de su suscripción.

Para facilitar el acceso a esos títulos menos visibles, la plataforma permite usar códigos específicos que habilitan la exploración directa de categorías especializadas. Aunque esta función existe desde hace años, sigue siendo poco conocida por la mayoría de usuarios.

Cómo acceder al catálogo oculto de Netflix

Acceder a este contenido oculto no requiere herramientas externas. El método consiste en modificar una dirección web de la plataforma. Para ello, el usuario debe copiar y pegar el siguiente enlace en la barra de búsqueda del navegador: netflix.com/browse/genre/xx

En el espacio donde aparecen las dos letras “x”, se debe insertar el código numérico correspondiente al género deseado. Este procedimiento funciona tanto en computadoras como en teléfonos móviles.

De esta forma, es posible personalizar la experiencia de uso y explorar categorías completas de contenido, incluso aquellas que no aparecen en las recomendaciones que el algoritmo de Netflix prioriza.

Códigos que debe conocer para ver contenido oculto

Netflix agrupa su catálogo en cientos de subcategorías. A continuación, se detallan algunos de los códigos más útiles para explorar géneros específicos:

Animes (7424)

11881: Animación para adultos

2729: Ciencia ficción

9302: Comedia

452: Drama

10695: Terror

Cine clásico (31574)

32392: Musicales clásicos

46576: Acción y aventura clásicas

53310: Cine mudo

31694: Comedias clásicas

31273: Romances clásicos

Cine dramático (5763)

5763: Cine dramático general

3653: Basado en hechos reales

4961: Basado en libros

3179: Biografías

7243: Cine deportivo

Cine independiente (7077)

7077: General

3269: Intriga

384: Drama

11804: Acción y aventura

11079: Experimental

Cine de intriga (8933)

8933: General

3269: Independiente

10504: Político

5505: Psicológico

11140: Sobrenatural

Documentales (6839)

6839: General

3652: Biográficos

2760: Espirituales

5161: Extranjeros

5349: Históricos

Cine de terror (8711)

8711: General

6998: Temas satánicos

947: Monstruos

75930: Hombres lobo

75804: Vampiros

Este sistema de códigos brinda una forma alternativa de descubrir contenido más allá del alcance del algoritmo habitual.

