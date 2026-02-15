Viva

Cómo es el jet privado de Elvis Presley que estuvo 40 años abandonado en el desierto

La aeronave, sin motores y con su cabina desmontada, pasó décadas en Roswell antes de ser subastada en Florida

Por La Nación / Argentina / GDA
Elvis Presley pagó US$840.000 por el avión en 1976
El jet privado de Elvis Presley quedó almacenado 40 años en Nuevo México y luego fue vendido por $260.000 en una subasta. (Matt Avery/Matt Avery)







