¿Cómo comprar entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026? Venta general comienza este sábado

Las entradas del Estéreo Picnic 2026 ya tienen fecha de venta: prepárese desde ya

El Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los principales encuentros musicales de Latinoamérica, se llevará a cabo en Bogotá del 20 al 22 de marzo, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

A diferencia de las últimas tres ediciones, este evento reducirá su duración de cuatro a tres días, una decisión tomada por los organizadores en respuesta a los asistentes, quienes solicitaron volver al formato tradicional.

La venta anticipada comenzó con la etapa llamada ‘Creyentes’, diseñada para personas que compran entradas antes de conocer el cartel.

Esta etapa inicia el jueves 21 de agosto a las 10 a. m. exclusivamente para los clientes de bancos colombianos como los Bancos Aval y la billetera virtual dale!. El sábado 23 de agosto a las 10 a. m. se abrirá la venta al público general.

Las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026 estarán disponibles en el sitio oficial Ticketmaster.co.

Aunque aún no se ha revelado el cartel de artistas, la organización promete una alineación de figuras locales e internacionales del pop, rock, electrónica e indie, como en años anteriores.

Desde su primera edición en 2010, el Festival ha evolucionado hasta consolidarse como una cita ineludible para fanáticos de la música. Entre los artistas que han pasado por sus escenarios destacan Drake, Billie Eilish, Rosalía, Olivia Rodrigo, The 1975 y Arcade Fire.

El FEP 2026 marcará su edición número 15 y por tercera vez consecutiva se realizará en el Parque Simón Bolívar, consolidando este espacio como su sede permanente.

