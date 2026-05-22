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Comentarios contra Keylor Navas en Fox Costa Rica causan indignación: ‘Bajándole el piso a un tico’

El arquero de Pumas fue cuestionado en el programa ‘La redacción’

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Por Juan Pablo Sanabria y Esteban Valverde
Keylor Navas en la llegada de Pumas al estadio Ciudad de Los Deportes.
Keylor Navas fue cuestionado en Fox Costa Rica. (Pumas)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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