Comentarios contra Keylor Navas en Fox Costa Rica causan indignación: ‘Bajándole el piso a un tico’

Keylor Navas, a sus 39 años, es otra vez figura, a las puertas de consagrarse campeón en México con el Pumas. Su destacada temporada abrió el debate sobre si es el mejor portero del continente y esta discusión desató un comentario que molestó a muchos en Fox Sports Costa Rica (antes Tigo).

La polémica intervención se dio durante el programa La redacción, en el que participan Kristian Mora, José Pablo Alfaro y José Eduardo Mora. Este último fue quien lanzó un cuestionamiento a Navas que causó indignación.

José Eduardo se plantó en que Keylor no es el mejor arquero de América e insistió en que sus salidas del Real Madrid y el PSG serían pruebas de que su calidad puede ser menor que la de otros colegas.

Cuando sus compañeros le rebatieron el punto, el periodista, ganador del Pío Víquez en 2018, estalló, emprendiéndola contra José Pablo Alfaro.

“¿Si yo no pienso como usted, me va a descalificar? Oiga, eso tiene unos tintes que mejor me ahorro el adjetivo. Yo puedo tener una visión distinta y no necesariamente está equivocada”, expresó con vehemencia.

“Si era el mejor del mundo, el porqué lo sacaron del Real Madrid y el PSG debería hacernos reflexionar, sin quitarle el mérito que tiene”, agregó.

En respuesta, Alfaro le comentó con calma que sí tiene derecho a estar en desacuerdo, pero que únicamente quería explicarle que las salidas de Keylor tienen “explicaciones puntuales”.

Kristian Mora se sumó y aseguró que los argumentos detrás de que Keylor no continuara en dichos equipos no fueron deportivos, sino que estuvieron motivados por el negocio que implica ser de ciertos países potencia.

“Keylor nunca falló, por ejemplo, en su nivel con el PSG; fueron otros temas.Ahí sí pesó el que fuera costarricense, que no tuviera un título atrás de nombre o selección como Italia, Brasil, Argentina o Alemania”, aseveró Mora.

Los cuestionamientos de José Eduardo fueron, a su vez, ampliamente criticados por la audiencia del programa. Esto se reflejó en un fragmento de la discusión compartido por Fox Costa Rica en redes sociales.

“Como buen tico, bajándole el piso a otro”, “Si le dicen que la tierra es redonda, él dice que es plana y si le dicen que es plana, él dice que es redonda”, “Son ganas de llamar la atención”, “Qué dicha saber que Keylor es costarricense”, “Morita está recontraequivocado”, fueron algunos de los comentarios.