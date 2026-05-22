Fútbol

Keylor Navas pone de cabeza a la prensa mexicana: así elogian al tico

Keylor Navas y su recital de la ida de la final de la Liga MX siguen dando de que hablar en México

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas fue pilar para que Pumas derrotara como visitante a Tigres.
Keylor Navas sumó protagonismo total en la ida de la final de la Liga MX ante Cruz Azul. (Tomada X Pumas/Tomada X Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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