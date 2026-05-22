Keylor Navas pone de cabeza a la prensa mexicana: así elogian al tico

Keylor Navas sumó protagonismo total en la ida de la final de la Liga MX ante Cruz Azul.

La prensa de México ve a Keylor Navas como el mejor portero de la Liga MX. Luego de su actuación en la ida de la final ante Cruz Azul, el guardameta costarricense hizo que los comunicadores aztecas enloquecieran por su nivel.

Keylor Navas consiguió seis paradas determinantes y fue una pesadilla para Cruz Azul, mientras que su técnico, Efraín Juárez, expresó: “Es el mejor del continente”.

El periodista Julio Rodríguez, quien tiene casi 20 mil seguidores en la red social X, detalló el aporte del Halcón.

“Si Pumas sigue con vida para la final de vuelta es, en gran medida, por la tremenda actuación de Keylor Navas en la cancha del Ciudad de los Deportes. El guardameta costarricense fue el MVP del partido para evitar la caída de su arco. El mejor portero de la Liga MX”, afirmó Rodríguez.

Fútbol Total, revista mexicana especializada en fútbol que circula desde 1999, también describió cómo Navas fue el protagonista.

“La Máquina tocó la puerta en varias ocasiones, pero apareció Keylor Navas para salvar a los universitarios una y otra vez”, enfatizó.

El analista deportivo latinoamericano de origen chileno, Fabián Estay, pronunció:

“Con Keylor Navas como protagonista, Pumas se llevó el 0 a 0 en la ida de la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, que cortó una racha de 24 partidos en Liga MX marcando gol”, dijo.

José Ramón Fernández, destacado periodista de ESPN, publicó:

“Cruz Azul tuvo la pelota, las llegadas y el control. Pumas tuvo a Keylor Navas”, puntualizó.

Otro medio grande que se rindió ante el Halcón fue TUDN: “¿Cuántas más, Keylor Navas? Otra vez el arquero de Pumas ataja y salva su portería”.

TNT Sports México puso al oriundo de Pérez Zeledón como la estrella del partido.

“¡Con Keylor Navas como figura! El arquero de Pumas evitó que Cruz Azul le anotara en la final de ida de la Liga MX”, sentenció.

El juego de vuelta de la serie entre Pumas y Cruz Azul será el domingo a las 7 p. m. En Ciudad Universitaria se definirá al nuevo campeón de México y un tico, Keylor Navas, puede coronarse monarca.