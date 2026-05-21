Pumas vs. Cruz Azul: ¿Dónde ver a Keylor Navas en la final de la Liga MX?

Keylor Navas ha sido la referencia de Pumas en el torneo actual, donde disputan la final contra Cruz Azul.

Keylor Navas y Pumas tendrán este jueves, a las 8 p. m., su primer episodio de la final de la Liga MX contra Cruz Azul. El duelo será en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde la Máquina ejercerá su localía.

El encuentro se podrá ver en Costa Rica por la pantalla de TUDN, canal de cable presente en la mayoría de cableras del país.

Pumas llega a esta final luego de ganar la fase regular de la Liga MX. Además, superó al América y al Pachuca en los cuartos de final y las semifinales, respectivamente.

Por su parte, Cruz Azul dejó en el camino al Toluca en cuartos de final y, en semifinales, se impuso a las Chivas de Guadalajara.

Keylor Navas inicia así la búsqueda del título número 28 de su carrera deportiva, luego de conquistar trofeos con Saprissa, Real Madrid y París Saint-Germain. Aunque tuvo relevancia individual en otros clubes como Albacete, Levante, Newell’s y Nottingham Forest, en esos equipos no logró alzar copas.

La final mexicana ha generado mucha expectativa en la previa, y un comunicador reconocido a nivel internacional, como David Faitelson, dio como favorito a Pumas, el equipo de Navas.