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Pumas vs. Cruz Azul: ¿Dónde ver a Keylor Navas en la final de la Liga MX?

Keylor Navas y Pumas se juegan la temporada en la Liga MX ante Cruz Azul

Por Esteban Valverde
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    Keylor Navas Pumas de México Parada frente al Cruz Azul 16 de marzo del 2026 Tomado "X" de Pumas
    Keylor Navas ha sido la referencia de Pumas en el torneo actual, donde disputan la final contra Cruz Azul. (La Nación/Tomado "X" de Pumas)







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    Esteban Valverde

    Esteban Valverde

    Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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