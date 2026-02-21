Comediante estadounidense sorprende a tica con comentario en famoso ‘reality’: ‘Hay muchísimas prostitutas en Costa Rica’

Druski, comediante estadounidense, reiteró en varias ocasiones que lo que más le suena al oír Costa Rica es la prostitución.

El reconocido comediante estadounidense Druski, quien es seguido por decenas de millones de personas en todo el mundo, habló sobre Costa Rica recientemente. No obstante, lo hizo de una forma inesperada, al asegurar que reconoce al país por la prostitución.

Esto sucedió durante un episodio de su famoso reality show de citas Coulda Been Love 2, en el que seleccionará a varias candidatas para convivir con él en una mansión y finalmente elegir a quien será su pareja.

Sorpresivamente, la artista tica Shey Star fue una de las participantes elegidas. Fue en la interacción previa, para decidir si podía pasar a la mansión, donde ocurrió el inusual diálogo, cuando Star indicó que era costarricense.

“Oh, Costa Rica. ¡Qué bien, carajo! Tengo que ir para allá. He oído que tienen un montón de prostitutas por allá, mucha prostitución“, dijo Druski. Ante esto, la costarricense reaccionó desconcertada y el humorista insistió en el tema.

Tica partipó en el reality de Druski, reconocido comediante estadounidense

“Sí, dicen que hay muchísimas prostitutas en Costa Rica. De todo tipo. Eso es lo que dicen. Puede que tú no sepas de eso”, le afirmó. Shey contestó que no sabía de ese tema, pero que el país estaba más relacionado con la paz y la naturaleza.

“No sé qué estás diciendo, pero oye, te lo estoy diciendo”, dijo y la tica respondió con una risa: “Fuiste al lado incorrecto, o bueno, al lado en el que querías estar”.

La tica reaccionó con desconcierto a las afirmaciones del comediante. (Captura de video)

Seguidamente, Druski la interrumpió tajante: “Bueno, yo algo conozco (del país) y te diré una cosa: hay muchas prostitutas allá”.

Luego de este intercambio, la tica evadió el tema y afirmó que se encontraba en el reality para darse la oportunidad de conocer a alguien. Cuando quiso explicarse, no encontró las palabras precisas y se trabó, lo que fue respondido de forma burlesca por el estadounidense.

“¡Al carajo! Te aceptamos. Estás lo suficientemente buena. Me importa un bledo lo que digas. No importa", concluyó la conversación.

“No creo que ella sepa que está aquí para una competencia solo conmigo. Sí, en esta competencia solo estoy yo”, agregó.

Drew Desbordes es el nombre de registro de Druski, quien irrumpió en redes sociales con sketches de humor y se convirtió en un importante creador de contenido de su país. Produce sus programas en internet bajo su sello Coulda Been Records y es cercano a grandes artistas como Justin Bieber y Drake.