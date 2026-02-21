Viva

Comediante estadounidense sorprende a tica con comentario en famoso ‘reality’: ‘Hay muchísimas prostitutas en Costa Rica’

El humorista tiene 23 millones de seguidores en Instagram y es uno de los creadores más reconocidos de su país

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Druski
Druski, comediante estadounidense, reiteró en varias ocasiones que lo que más le suena al oír Costa Rica es la prostitución. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DruskiCosta Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.