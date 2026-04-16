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Colombiano deja en evidencia importante rasgo de los costarricenses: esto le pasó

El creador de contenido contó una situación que le permitió determinar si existe o no el ‘Pura vida’

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Por Fiorella Montoya
El creador de contenido colombiano Jean Pierre compartió en sus redes sociales su percepción sobre la amabilidad de los costarricenses.
El creador de contenido colombiano Jean Pierre compartió en redes sociales su percepción sobre la amabilidad de los costarricenses. (Imagen hecha con IA/Imagen hecha con IA)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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