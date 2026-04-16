Colombiano deja en evidencia importante rasgo de los costarricenses: esto le pasó

El creador de contenido colombiano Jean Pierre compartió en redes sociales su percepción sobre la amabilidad de los costarricenses.

Un colombiano radicado en Costa Rica identificado como Jean Pierre expuso en redes sociales su percepción sobre el “pura vida” de los costarricenses, ya que vivió una situación en el país que ahora le permite darle una respuesta a sus familiares y amigos cuando le preguntan cómo son los ticos.

El joven narró que, hace aproximadamente dos semanas, tuvo un problema con una de las llantas de su auto. Según relató, cuando se bajó del vehículo, las reacciones de las personas a su alrededor no se hicieron esperar.

“Inmediatamente llegó un bombero y me dijo: ‘¿Qué, mae, en qué le ayudo?’. Y cuando ya iba a sacar el celular para llamar a un amigo, llega un mecánico y dice: ‘Yo tengo el taller aquí cerquita’. Mientras hablábamos, pasaba la gente preguntando en qué me ayudaba”, explicó el hombre.

Además, dio a conocer que lo auxiliaron para llegar al taller y al lugar donde se dirigía originalmente.

Sin embargo, señaló que “no se puede tapar el sol con un dedo”, ya que, según dijo, “no falta uno que otro carechimba".

“Eso hay en todos lados; pero, en general, aquí la gente me ha ayudado demasiado”, finalizó sobre su experiencia en territorio nacional.