Viva

Colombiana se viraliza al exponer lo que ‘nadie dice’ de Costa Rica: ‘Una se entera al vivir aquí’

La joven destacó varios aspectos del país que le llaman la atención

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Vehículos en una congestión vial en la Circunvalación, parte de las presas habituales en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Según la colombiana, en Costa Rica existe más paciencia a la hora de conducir que en su país natal. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colombiana en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.