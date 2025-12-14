Colombiana se viraliza al exponer lo que ‘nadie dice’ de Costa Rica: ‘Una se entera al vivir aquí’

Según la colombiana, en Costa Rica existe más paciencia a la hora de conducir que en su país natal.

Una creadora de contenido colombiana, quien radica en Costa Rica, se viralizó al hablar sobre varios puntos peculiares que, según afirmó, ha notado en el país, pero que nadie suele contar.

De acuerdo con la joven, durante su experiencia en suelo tico ha topado con situaciones muy características y repetitivas. “Hay cosas que nadie te dice, pero uno mismo se entera viviendo aquí”, expresó.

La primera que enumeró es el tema de las distancias; pues considera que las proporciones costarricenses son distintas a las que estaba acostumbrada. Para ella, lo que un tico determina como cercano, puede ser un viaje bastante largo.

“Te dicen cerquita, pero son 45 minutos en bus subiendo montaña, bajando montaña y vuelta a subir“, comentó con humor.

Por otra parte, comentó que en Costa Rica el tiempo atmosférico es muy variante y bromeó con que hay “17 climas en un solo día”, incluso sin necesidad de cambiar de una zona a otra.

Otro punto que destacó es la diferencia que percibe entre la actitud al volante de las personas en Colombia y en el país tico. La creadora aseguró que ha encontrado paz, en contraste con la hostilidad que considera que impera en su nación.

Finalmente, exaltó la amabilidad de los costarricenses, así como las buenas condiciones en que viven los perros.

“Costa Rica debería llamarse Perrolandia. Aquí los perros tienen mejor vida que yo, o sea, paseos, camas, viajes, psicólogo...”, aseveró con humor.