Claudio Ciccia cuenta cómo es la adaptación de sus hijos en Costa Rica tras dolorosa pérdida

El exfutbolista uruguayo Claudio Ciccia dio a conocer que sus cuatro hijos ya viven con él en Costa Rica; la más reciente en llegar fue su hija menor, quien está en el país hasta hace un año y medio.
El exfutbolista uruguayo Claudio Ciccia dio a conocer que sus cuatro hijos ya viven con él en Costa Rica; la más reciente en llegar fue su hija menor, quien está en el país hasta hace un año y medio.
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