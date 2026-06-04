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Claudio Ciccia cuenta cómo es la adaptación de sus hijos en Costa Rica tras dolorosa pérdida

El exfutbolista vive en el país con sus cuatro hijos

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Por Fiorella Montoya

El exfutbolista uruguayo Claudio Ciccia dio a conocer que sus cuatro hijos ya viven con él en Costa Rica; la más reciente en llegar fue su hija menor, quien está en el país hasta hace un año y medio.








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Claudio Ciccia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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