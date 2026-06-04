Claudio Ciccia cuenta cómo es la adaptación de sus hijos en Costa Rica tras dolorosa pérdida

El exfutbolista uruguayo Claudio Ciccia dio a conocer que sus cuatro hijos ya viven con él en Costa Rica; la más reciente en llegar fue su hija menor, quien está en el país hasta hace un año y medio.

La información la dio en el programa De boca en boca, de Teletica, donde contaron que la madre de los hijos de Ciccia murió hace aproximadamente dos años por una enfermedad.

“Los cuatro viven conmigo, bien estudiando, saliendo adelante con todo. Estoy feliz de ir con ellas cerquita, que estén conmigo, viéndolos crecer y desarrollarse”, dijo a Canal 7.

Además, contó que entre hermanos se han ayudado con la adaptación al país, sobre todo la más pequeña, quien dice que ya está haciendo amigos nuevos.

Ciccia se mostró emocionado, pues en muchas ocasiones contó la falta que le hacían sus pequeños; en esta ocasión presumió el regaño que le hicieron por su cumpleaños el pasado mes de abril: le regalaron una matera y enseñó que tiene escudos emblemáticos.

Los escogidos por el uruguayo son claros: el escucho de Uruguay, el de Costa Rica y el del Club Sport Cartaginés.