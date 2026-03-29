¿Cita por la noche con ‘el amor de su vida’? Así pasó su sábado la presidenta electa Laura Fernández

Laura Fernández asistió al concierto de Grupo Firme y protagonizó un intercambio con su vocalista, Eduin Caz.

La presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, asistió al concierto de la agrupación mexicana Grupo Firme durante su presentación de este sábado en Costa Rica.

Fernández llegó al evento acompañada de su esposo, Jeffry Umaña, así como del vicepresidente electo Francisco Gamboa.

Durante la actividad, la jerarca sostuvo un breve intercambio con el vocalista principal de la banda, Eduin Caz.

“Vamos a disfrutar muchísimo. Ahí le vamos a aplaudir mucho”, dijo Fernández al cantante.

Por su parte, Caz le hizo una propuesta en tono jocoso a la mandataria: si durante el concierto se escuchaba el grito de “shot, shot”, ella debía tomarse un trago. Fernández se rió ante la ocurrencia.

Además, la ministra no dudó en decirle que en Costa Rica “los quieren mucho”, a lo que él respondió que ese cariño ya era más que evidente y recíproco.

Finalmente, en medio de risas, la mandataria soltó otra frase que conectó con el ambiente del concierto: “Aquí los despechados están a flor de piel”.

El momento quedó registrado en un video que la mandataria publicó en sus redes sociales, donde recibió decenas de comentarios de sus seguidores.

Entre las reacciones, algunos usuarios le escribieron mensajes como “Muy bien mi presi” y “Qué auténtica es”, mientras que otros destacaron el ambiente del concierto y su cercanía con el público.