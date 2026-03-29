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¿Cita por la noche con ‘el amor de su vida’? Así pasó su sábado la presidenta electa Laura Fernández

Fernández asistió a un concierto junto a su esposo y el vicepresidente Francisco Gamboa, donde vivió un momento que no pasó desapercibido

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Por Cristian Mora
Laura Fernández y Eduin Caz
Laura Fernández asistió al concierto de Grupo Firme y protagonizó un intercambio con su vocalista, Eduin Caz. (Laura Fernández/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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