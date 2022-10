‘Vista por última vez’: Gerard Butler improvisa todos los diálogos de su nueva película

Hemos visto a Gerard Butler siendo Leónidas en la épica 300, también como un estratega presidencial en la trilogía de Olimpo bajo fuego, pero nunca antes habíamos atisbado al actor escocés como un intérprete capaz de improvisar todos los diálogos de una película.

Vista por última vez (2022), película de hora y treinta y seis minutos, cuenta con la particularidad de que en todo su metraje Butler está irprovisando sus líneas. Por si fuera poco, se trata de una cinta de acción donde la adrenalina no se detiene y el actor debe resolver, escena por escena, las complejidades que le atormentan.

¿Cuál será el resultado? Pues este jueves la historia, dirigida por Brian Goodman -director de Black Butterfly (2017)—, llega a salas ticas.

Historia trepidante Copiado!

En Vista por última vez Butler interpreta a Will Spann, un contratista rico que lleva a su esposa Lisa (Jaimie Alexander) a la casa de sus padres. Después de que Lisa desaparece de manera misteriosa en una estación de servicio, Will trata de encontrarla desesperadamente antes de que sea demasiado tarde.

Will contacta a la policía local y es indagado por el detective Patterson (Russell Hornsby), que se debate entre ayudar a Will o sospechar que está jugando sucio. Incluso, los padres de Lisa creen que podría estar involucrado. Después de todo, hace poco Lisa le dijo a Will que lo iba a dejar.

Gerard Butler es el centro de atención de este largometraje. Foto: Mundocine

Poco a poco, Will descubre pistas que lo llevan a un submundo criminal cruel. Como no tiene a quién recurrir, decide hacer justicia por mano propia y encontrar a su esposa él mismo, como sea.

A medida que Will profundiza la búsqueda, surgen figuras peligrosas que empiezan a librar una guerra contra él. Por si fuera poco, Will deberá evadir a las autoridades que le pisan los talones.

La clave para develar el misterio podría ser un hombre llamado Kuckles (Ethan Embry), quien está conectado con los padres de Lisa y los tugurios de drogas y crímenes de su ciudad.

“Como un cubo de Rubik, tenía que alinear todos los cuadrados blancos y todos los cuadrados verdes”, cuenta el guionista Marc Frydman, en una entrevista cedida por la distribuidora Mundocine. “Estaba dispuesto al desafío, independientemente del resultado”, cuenta.

Este es el póster promocional de 'Vista por última vez', protagonizada por Gerard Butler. Foto: Mundocine

Para el escritor del filme, la idea era construir una historia en que la acción no se detuviera y el actor improvisara las líneas según lo que fuera ocurriendo.

“El plan dependió de tres cosas: un esquema de rodaje corto, locaciones limitadas y, aunque parezca increíble, un actor principal que pudiera improvisar sus diálogos. Si bien era un riesgo, estaba convencido de que podía funcionar si los elementos correctos encajaban”, asegura.

Para el portal El Crítico, este filme merece ser visto por el desempeño de su actor protagónico: “Gerard Butler matiza su personaje sin perder de vista que es un hombre con los pies en la tierra. Will es un exitoso empresario sin habilidades particulares, pero con el instinto salvaje para llegar a destino a cualquier precio (al margen de la ley incluido)”.

“La audiencia, en ese sentido, verá a un protagonista decidido y con mucho actitud para enfrentar ciertos obstáculos. Algo que podría llegar a cuestionarse en ciertos pasajes de la historia, pero que se hace creíble por la labor de Butler”, agrega El Crítico.

A partir de este jueves 6 de octubre, puede disfrutar de Vista por última vez en su circuito de cines preferido.