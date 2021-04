“Tenía mucho tiempo esperándolo. El tráiler me encantó, lo he visto muchísimas veces, se lo he enseñado a toda mi familia y también a mis amigos, porque de verdad me siento orgulloso del equipo y de mí mismo, me pareció muy bonito. Ahora me estoy muriendo por verla en el cine, porque la grabamos hace dos años, pero esperemos que toda esta espera valga la pena”, aseveró.