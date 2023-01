Vea a Jonathan Mayors, no como el Kang de Marvel, sino como el primer aviador afroamericano

El director JD Dillard, quien es recordado por largometrajes como Sweetheart (2019) y Sleight (2016), creció escuchando las experiencias de su padre como el segundo miembro afroamericano de Blue Angels, el escuadrón de demostración de vuelo élite de la Armada estadounidense.

Por eso, cuando escuchó por primera vez la increíble historia de amistad y devoción de Jesse Brown y Tom Hudner, supo que tenía que contarla.

Así fue como nació Historia de honor, película bélica que estrena en Costa Rica a partir de este jueves 5 de enero. Con una mezcla de poderosas escenas de acción y conmovedoras actuaciones, el filme se mira como un buen arranque para la temporada de estrenos del 2023.

Jesse Brown y Tom Hudner son los personajes históricos recreados en este largometraje. Foto: Mundocine

Poderoso relato Copiado!

Basada en el libro homónimo de Adam Makos, Historia de Honor cuenta la poco conocida historia de Jesse Brown, el primer aviador afroamericano de la Armada estadounidense (interpretado por Jonathan Majors), y su amistad con su colega, Tom Hudner (encarnado por Glen Powell). Ambos ayudaron a cambiar el curso de la batalla más cruel de la Guerra de Corea.

El proyecto comenzó con Powell, que también es el productor ejecutivo de la película. Después de leer el libro de Makos, Powell contactó al autor, pero otro productor había adquirido los derechos.

Powell lo convenció para que le permitiera realizar el proyecto. “Hace algunos años fui parte de una película llamada Talentos ocultos (2017), sobre las mujeres que fueron responsables de un gran momento estadounidense. Nadie sabía sus nombres y tuvimos que hacer una película para contar su historia y ponerlas en un pedestal. Sentí lo mismo sobre la historia de Jesse”, cuenta Powell en las notas de producción del filme.

Para él, el sacrificio de estos dos hombres debía ser reivindicado y ser contado en la pantalla grande.

Cuando Powell contactó al cineasta JD Dillard se encontró con un absoluto sí para echar a andar al proyecto, pues la conexión personal del director con esta historia fue abrumadora.

“Todos mis primeros recuerdos giran en torno a la aviación”, dice Dillard. “Mi primer recuerdo es haberme quemado la mano en la parte delantera de un F18 Hornet luego de un espectáculo aéreo en el que acababa de participar mi padre. Las bases de la Armada, el olor del carburorreactor, todo ese mundo... Hacer esta película me llevó a esos lugares”, recuerda.

Tras varias conversaciones, Powell y Dillard hicieron una lluvia de ideas sobre quién sería la persona ideal para encarnar al héroe del filme.

Finalmente, el hombre elegido fue Jonathan Majors, actor que destacó en la serie de HBO Lovecraft Country (2020) y en la cinta western The Harder They Fall (2021). Este año, de hecho, será el villano en el filme de Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), cinta que se estrenará el 17 de febrero.

Jonathan Majors, a sus 33 años, se luce como actor protagónico en 'Historia de Honor'. Foto: Mundocine

Dillard dice que la creación del personaje fue producto de una gran colaboración y muchas conversaciones entre el actor y el director. “Hay mucho de mi padre, mucho de mí mismo y mucho de Jonathan en Jesse”, asegura.

“Jonathan le aporta profundidad y riqueza al rol; él encarnó a un personaje complicado y lleno de matices. Supo crear a un personaje conmovedor. No hay Jesse Brown sin Jonathan Majors”, finaliza.

Quienes han visto el filme han dado buenos veredictos en torno al desarrollo emocional de los personajes.

Ricardo Gallegos, del portal La Estatuilla, escribió en su reseña que “es un relato de amor y un sutil estudio de personaje que retrata una amistad birracial. Dillard trata estos temas y la identidad étnica de su protagonista con mucho respeto, evitando caer en clichés o elementos irresponsables de películas sobre racismo”, anota.

Historia de honor se puede ver en todas las salas de Cinépolis.