‘Strange World’: Jake Gyllenhall es el sufrido hijo de un Dennis Quaid aventurero en la nueva animación de Disney

Para construir su imperio, la familia siempre ha sido una de las fijaciones más grandes que ha tenido Disney.

Como mandamás de la producción multimedia, la compañía del ratón siempre ha buscado ofrecer relatos sobre los hilos que nos unen entre parientes, sea desde la magia de Encanto (2021), el amor trascendental de Coco (2017) y como próximamente también ocurrirá con Avatar: The Way of Water (2022), entre muchísimos otros ejemplos.

En cartelera, siguiendo esa misma línea, aparece este 24 de noviembre un nuevo título que se suma a la lista, pero con sus propios honores. Se trata de Strange World, una aventura familiar que atraviesa tres generaciones y que, además, quiere hacernos reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural.

Sobre el detrás de escenas de esta cinta animada, Viva tuvo el privilegio de conversar con los codirectores del filme, Don Hall y Qui Nguyen, el productor Roy Conli, el diseñador de producción, Mehrdad Isvandi, así como con el director de diseños de ambientes, Sean Jenkins.

‘Wakanda Forever’: el reto más grande de Marvel hasta la fecha estrena en salas

Jaeger Clade, Searcher Clade, Meridian Clade, Ethan Clade y Callisto Mal (en orden habitual) son protagonistas de esta fantástica aventura. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

Una nueva propuesta Copiado!

Strange World presenta las travesías de la familia Clade. El primero en aparecer en pantalla es Jaeger Clade (interpretado en voz por Dennis Quaid), un fornido hombre que es un aventurero por excelencia.

Mientras raeger eraliza sus intensas exploraciones por el mundo, la historia presenta a su hijo Searcher (a quien le da vida Jake Gyllenhall), quien es un joven no tan interesado en vivir la vida al límite.

Conforme crece, Searcher cae en cuenta que el oficio que eligió su padre no es lo suyo, por lo que toman caminos separados. El joven quiere dedicarse a ser un académico, lejos de la adrenalina que involucra enfrentarse a la naturaleza, así que dejan de verse por años.

Lo que provoca que padre e hijo se vuelvan a reunir es una amenaza que acecha a su pueblo y que podría destruir el ecosistema. Inevitablemente, padre e hijo tendrán que fusionar sus habilidades para evitarlo.

Para esta nueva misión también se unirá Ethan (Jaboukie Young-White), el último de los Clade, quien se ve seducido por el espíritu aventurero de su abuelo.

‘The Menu’: Anya Taylor-Joy tendrá frenética cena en filme que lo dejará al borde del asiento

Jaeger, Searcher y Ethan (de izquierda a derecha) representan tres generaciones del clan Clade, el cual ha marcado al mundo por sus hallazgos en pro de la humanidad. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

“Siempre tuvimos muy claro lo que queríamos hacer”, asegura Don Hall, quien ha estado a cargo de otros proyectos de la compañía como Raya y el último Dragón (2021) y Big Hero 6 (2014).

“Nos emocionaba poder crear una historia profunda sobre cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Para el desarrollo de la aventura, hubo un condimento esencial: crear un universo completamente nuevo, cargado de colores y texturas que hicieran de la película todo un viaje fantástico. Esto era prioridad. Siempre quisimos componer un paisaje visual que entusiasmara tanto a adultos como a niños”, agregó Sean Jenkins, quien se encargó de supervisar los diseños de ambientes del filme.

Splat es uno de los personajes más entrañables de la aventura. Se trata de un ser "extraño" que acaba siendo aliado de la tropa de héroes. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

Junto con el diseñador de producción Mehrdad Isvandi, lograron concebir un universo donde se sintiera el peligro en cada esquina, con el fin de que los protagonistas siempre se comportaran al límite.

“Ha sido una experiencia llena de entusiasmo por un equipo creativo único”, señala Isvandi, “porque Strange World no pertenece a una franquicia ya establecida, sino que se trata de armar todo un imaginario desde cero”.

Para el codirector Qui Nguyen, por su parte, el resultado de este esfuerzo es satisfactorio porque siempre hubo un objetivo claro en mente: que este universo fuese una alegoría del planeta Tierra.

Jake Gyllenhall encarna a Searcher Clade, un hombre inteligente pero temeroso de lo que hay en el mundo exterior. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

“Es necesario que quede en claro que lo que se critica en la película es por la forma en que tratamos a nuestro mundo. ¿Cómo es el mundo que le heredamos a nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? Esas son parte de las preguntas necesarias a la hora de conversar la película”, explica Nguyen.

Para el productor Roy Conli, Strange World significa un paso único en la apuesta de Disney para esta década, ya que es una historia completamente fresca, que quiere apartarse de los relatos ya conocidos como Star Wars, Marvel, entre otras sagas consolidadas.

Eso sí: para que el producto final fuese satisfactorio, se realizó un trabajo en conjunto de más de cuatro años para que todo sucediera de la mejor forma.

“Nunca había visto un elenco tan dedicado a la historia”, cuenta el productor Conli, quien ha estado detrás de producciones como Big Hero 6, Born in China (2016) y Penguins (2019).

“Desde el primer día, todos los actores y talentos invirtieron su energía en esta historia. Eso es lo maravilloso de la animación, que es una forma de arte cooperativa. En este proyecto, por ejemplo, hubo más de 450 personas que han aportado a que las imágenes en movimiento logren dar vida a personajes inolvidables. Esto ha sido un gran trabajo que nos deja muy satisfechos” finalizó.

Puede disfrutar de Strange World en su circuito de cines preferido, a partir de este 24 de noviembre.