Sidney Poitier: estas son sus mejores películas disponibles en streaming

Fuga en cadenas 'Fuga en cadenas', filme clásico con Sidney Poitier y Tony Curtis. Ambos actores fueron postulados al Óscar por su trabajo en esta película.

Fallecido este 7 de enero, a los 94 años, Sidney Poitier se despide del mundo con una impresionante filmografía que siempre es oportuno volver a revisar. El primer afrodescendiente en ganar el Óscar al mejor actor destacó no solo por sus impecables interpretaciones, sino también como un versátil director y como un incansable activista.

Lamentablemente, los servicios de streaming más comunes en Costa Rica pecan de ofrecer muy poco, por no decir que nada, de las obras de Poitier. Si usted es usuario de Netflix y Disney+, las dos plataformas de uso más extendido en nuestro país, no pierda su tiempo buscando ahí algo del recordado actor, pues no encontrará ni una película suya: nada, cero. Lo mismo puede decirse de Star+, la “hermana” adulta de Disney+, que pese a tener el catálogo de películas de 20th Century Fox no contiene nada de Poitier.

En HBO Max el resultado de la búsqueda “Sidney Poitier” arroja dos resultados poco representativos del trabajo del actor: el documental Becoming Mike Nichols, del 2016, enfocado en el aplaudido cineasta, y el filme dramático de Clint Eastwood True Crime (1999), en el que Poitier tiene un rol secundario (es una buena película, anótela en su lista de pendientes).

El único de los servicios de suscripción disponibles en Costa Rica que sí incluye un título con Poitier de protagonista es Amazon Prime Video, donde puede verse Un cálido diciembre, un drama de 1973 dirigido por el mismo Poitier. Se trata de la historia de un médico estadounidense que durante un viaje a Londres se enamora de la sobrina de un embajador africano (Ester Anderson) pero su relación se complica al revelarse que la mujer padece una enfermedad terminal.

Ante esto, la mejor opción para tener acceso desde su casa a los títulos estelarizados por el premiado actor es alquilarlos en las plataformas en línea que así lo permiten, como Google Play Películas, Apple TV y Amazon Prime Video, así como en el servicio online local Garbo Virtual.

Por lo general, el alquiler de estos clásicos ronda los ¢3.000 y le da 48 horas de tiempo para verlos. Dependiendo de la película y la plataforma, también hay opciones de comprar la copia digital y así repasarla tantas veces como quiera, sin límite de tiempo.

Ahora sí, anote algunos de los filmes imperdibles de Sidney Poitier y dónde puede verlos legalmente ;)

Lilies of the Field (Los lirios del valle, 1963)

Disponible para alquiler en Amazon Prime. Fue la película por la que Poitier ganó el Óscar de mejor actor principal.

To Sir, With Love (Al maestro con cariño, 1967)

Disponible para alquiler en Amazon Prime.

Disponible para alquiler en Google Play y Amazon Prime. Ganadora del Óscar a la mejor película.

Guess Who’s Coming To Dinner (Adivina quién viene a cenar, 1967)

Disponible para alquiler en iTunes, Google Play y Amazon Prime. Nominada al Óscar a la mejor película.

The Defiant Ones (Fuga en cadenas, 1958)

Disponible para alquiler en Amazon Prime. Nominada al Óscar a mejor película y le valió a Poitier su primera postulación al Óscar de mejor actor.

A Patch of Blue (Cuando solo el corazón ve, 1965)

Disponible para alquiler en Garbo Virtual y Amazon Prime.

Sneakers (1992)

Disponible para alquiler en iTunes y Google Play.

Disponible para alquiler en Amazon Prime.

Disponible para alquiler en Amazon Prime.

Stir Crazy (Locos de remate, 1980)

Disponible para alquiler en iTunes y Google Play.

Esta comedia es uno de los títulos más notables de Poitier como director. Si bien la crítica fue mixta, la película resultó un gran éxito de taquilla.