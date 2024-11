Si lo aburren las mismas películas navideñas, Netflix lo sorprenderá con este filme de suspenso

El extenso catálogo de películas navideñas normalmente oscila entre la comedia y el romance. Sin embargo, este diciembre Netflix romperá con esta tendencia y estrenará Equipaje de mano; nada más y nada menos que un filme de suspenso.

La cinta, cuyo elenco principal está conformado por Taron Egerton, Sofía Carson, Danielle Deadwyler y Jason Bateman, estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 13 de diciembre. Este anuncio de Netflix se suma al de A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, un especial de música navideña interpretada por la estrella pop estadounidense.

Trailer de ‘Equipaje De Mano’, filme de Netflix

Equipaje de mano sigue a Ethan Kopek (Egerton) un agente de seguridad de un aeropuerto, durante la Nochebuena. Kopek enfrenta el chantaje de un misterioso pasajero (Bateman), quien lo chantajea con el fin de que una peligrosa maleta aborde un vuelo sin pasar por los controles.

En el tráiler publicado por Netflix se ve la tensión del protagonista cuando, por un audífono, hace contacto con el pasajero.

“Ethan, este día es uno que vas a recordar por mucho tiempo. Pero si lo haces bien, tal vez puedas olvidarlo”, “Espero no tener que ejecutar a alguien cercano a ti” y “Una maleta por una vida”, son algunas de las frases que se escuchan durante el adelanto.

La película está dirigida por el cineasta hispanoestadounidense Jaume Collet-Serra, quien anteriormente ha realizado filmes de terror como House of Wax (2005), Orphan (2009) y The Shallows (2016). Además, dirigió las cintas de suspenso Unknown (2011), Non-Stop (2014), Run All Night (2015) y The Commuter (2018); todas estelarizadas por Liam Neeson.