Shelley Duvall, actriz de ‘El resplandor’, falleció a sus 75 años

Shelley Duvall, la actriz estadounidense conocida por sus papeles en películas como El resplandor de Stanley Kubrick y otros proyectos fílmicos como Annie Hall y Popeye, falleció cuatro días después de su cumpleaños número 75.

Según confirmó su pareja, Dan Gilroy, la intérprete murió mientras dormía a causa de complicaciones derivadas de la diabetes en su residencia en Blanco, Texas, Estados Unidos.

“Mi querida, dulce y maravillosa pareja y amiga nos ha dejado. Ha sufrido demasiado últimamente, ahora está libre. Vuela lejos, hermosa Shelley”, dijo Gilroy al medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Una de las últimas apariciones públicas de la actriz fue en noviembre de 2016, cuando participó en el programa de entrevistas Dr. Phil y reveló que sufría de enfermedades mentales, por lo que requería de ayuda profesional.

El legado de Shelley Duvall en el cine

Duvall saltó a la fama tras ser descubierta por el director Robert Altman, mientras todavía asistía al colegio en Houston, Texas. Después de realizar una prueba de pantalla, hizo su debut en el cine como Suzanne Davis en Brewster McCloud (1970).

La actriz colaboró estrechamente con Altman en otras películas como McCabe & Mrs. Miller (1971), Thieves Like Us (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson (1976) y Tres Mujeres (1977); filme que le valió el premio a la mejor actriz en Cannes.

Su mayor estrellato llegó en 1980 con su papel de Wendy Torrance en el filme de terror El Resplandor, dirigido por Stanley Kubrick. Al lograr escapar del hacha del personaje desquiciado de Jack Nicholson, su interpretación se convirtió en una de las favoritas del público.

Shelley Duvall mantuvo su estatus en Hollywood con su rol de Olive Oyl en la adaptación de la comedia Popeye (1980), la cual también fue dirigida por Altman. En esta ocasión compartió escenas con el aclamado actor Robin Williams.

En la década de 1990, la actriz decidió alejarse de su exitosa carrera como actriz y fundó su propia productora, Think Entertainment, con la que obtuvo dos nominaciones a los premios Emmy por su trabajo en programas infantiles.

