Interpretado en el filme por el actor Jaime Bell (Billy Elliot), Taupin conoció a John en 1967 y de inmediato formaron una sociedad musical tremendamente productiva: Bernie le entregaba a Elton sus poemas y letras de canciones y este las musicalizaba, usualmente trabajando cada uno por su lado. El filme hace justicia al talento de Taupin, quien es el autor de clásicos de Elton John como Rocket Man, Tiny Dancer, Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Don’t Let the Sun Go Down on Me, y Your Song.