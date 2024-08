‘Romper el círculo’: ¿De qué trata el ‘best-seller’ sobre violencia doméstica que ahora llega a los cines?

La violencia doméstica deja terribles heridas en sus víctimas y, como si esto fuera poco, las hace arrastrar patrones de los que resulta difícil escapar. De esta dura realidad es testigo Colleen Hoover, una escritora estadounidense que presenció desde niña los abusos que su padre cometía contra su mamá.

Hoover se inspiró en este traumático hecho para escribir Romper el círculo, una obra que ha vendido más de 7 millones de ejemplares y en la que reflexiona sobre las consecuencias de la violencia doméstica y las herramientas existentes para dejar de perpetuarla.

Ahora, esta trágica pero importante historia llega adaptada a la gran pantalla. El filme es protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni, quien también ocupa el rol de director. La cinta está disponible en todas las salas de cine de Costa Rica desde el pasado 8 de agosto.

La historia sigue a Lily Bloom (Lively), una joven que, a pesar de haber crecido en un hogar marcado por la violencia doméstica, logra abrirse camino en la vida, trasladándose a Boston, donde abre su propia florería. Allí conoce a Ryle Kincaid (Baldoni), un neurocirujano de éxito con quien comienza una relación intensa y apasionada. Sin embargo, el trauma del pasado de Lily comienza a emerger cuando las primeras señales de abuso aparecen en su relación con Ryle, obligándola a confrontar su historia familiar.

La trama se complica aún más con la reaparición de Atlas Corrigan (interpretado por Brandon Sklenar), su primer amor, quien regresa para despertar en Lily recuerdos de un pasado marcado tanto por el dolor como por el consuelo. A medida que Lily navega por estos sentimientos encontrados, se ve obligada a tomar decisiones difíciles que afectarán no solo su vida, sino también el futuro de aquellos que ama.

Colleen Hoover, autora del libro, ha sido elogiada por su capacidad para crear personajes profundamente humanos y realistas. A través de su obra, logra explorar la complejidad de las relaciones interpersonales y las cicatrices que el abuso deja en las personas.

Romper el círculo es mucho más que una historia de amor, y brinda una reflexión sobre los patrones de comportamiento que se heredan de una generación a otra y cómo la fuerza de voluntad y el apoyo adecuado pueden ayudar a romper con esos ciclos destructivos.

¿Qué dice la crítica sobre ‘Romper el círculo’?

No cabe dudas de que el libro Romper el círculo es un súper éxito en ventas. Ahora bien, no todas las adaptaciones de obras literarias al cine tienen un buen suceso. Sobre esta, en particular, la crítica especializada no ha logrado ponerse de acuerdo.

Blake Lively interpreta el personaje de Lilly Bloom, quien al igual que la autora del libro, creció con violencia doméstica en su hogar. Foto: Cortesía MundoCine (Nicole Rivelli/Nicole Rivelli)

Algunos sectores afirman que a la película le falta profundidad. Tal es el caso de Lovia Gyarkye, periodista de The Hollywood Reporter, quien reseñó: “Sin comprender mejor la comunidad en la que vive Lily ni cómo se desenvuelve en su relación con Ryle, la película resulta demasiado floja e insustancial para soportar el peso de los temas que aborda”.

Clarisse Loughrey, de The Independent, fue más allá y aseveró que “esta adaptación de Colleen Hoover es genuina pero completamente ridícula”.

No obstante, esto dista muchísimo de otros criterios que aseguran que la adaptación del libro al cine, fue lograda de buena manera por parte del director Justin Baldoni. Benjamin Lee, de The Guardian, comentó en su reseña: “La exitosa novela de Colleen Hoover se traslada a la gran pantalla con éxito y eficacia emocional (...) Es una película de gran emoción, a veces muy poco sutil, pero con una gran fuerza (...).

A él se le sumó John Nugent, de Empire, quien declaró que la película Romper el círculo “trata las cosas importantes inesperadamente bien. Si su acogida se parece en algo a la del libro, será un poderoso vehículo para personas con historias similares”.