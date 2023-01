Roger Moore: el James Bond con estilo inglés

La elegancia y el estilo seductor fue el sello que Roger Moore le impregnó a James Bond, papel que asumió en 1973 luego de que Sean Connery se negara a interpretar de nuevo al personaje por algún tiempo.

Gloria Hendry. Ella interpretó a Rosie Carver una agente de la CIA. (YouTube)

Moore, al igual que Connery, protagonizó siete de estas películas. La primera fue Live and Let Die de 1973, le siguió The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) y A View to a Kill (1985).

LEA TAMBIÉN: Incógnita sobre el nuevo James Bond calienta apuestas

Curiosamente, Moore y Connery interpretaron al personaje el mismo año. En 1983 se estrenó Octopussy de Moore, y Connery volvió una última vez en Never Say Never Again.

La película Live and Let Die (1973) contó con la primera chica Bond de raza negra, Gloria Hendry. Ella interpretó a Rosie Carver una agente de la CIA.

El Bond de Moore vivió la transición hacia los autos modernos en la saga. El Lotus Esprit S1, auto que se fabricó en Inglaterra, fue utilizado en la película The Spy Who Loved Me (1977) y tenía como característica su función de submarino, que permitía a Bond escapar de los Villanos.

Richard Kiel encarnó a Jaws, probablemente el villano más recordado de las sagas de Roger Moore y quien apareció en dos de sus películas: The Spy Who Loved Me (1977) y Moonraker (1979).

ADEMÁS: Roger Moore está destrozado por la muerte de Richard Kiel.

Jaws era era un asesino despiadado que se caracterizaba por tener los dientes de acero, así como por su gran altura (2.17m).

Moore dejó de interpretar al personaje debido a su edad. Tenía 58 años en el momento en que estrenó su última película A View to a Kill (1985).

Ayúdenos a decidir cuál James Bond es el más popular.