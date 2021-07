Regresa ‘El exorcista’, pero ¿volverá también Linda Blair?

Linda Blair, de 62 años, tiene su propia fundación dedicada al rescate de animales, además de ser autora de libros y vegana. Foto: Wikicommons.

Han pasado 48 años desde que Linda Blair, en su papel de una niña poseída por el demonio, le provocó traumáticas pesadillas al mundo entero en una de las películas de terror más impactantes de la historia, El Exorcista.

Tratar de borrar de la mente las escenas que, casi medio después siguen igual de grotescas que cuando se filmaron, parece una tarea imposible y son una muestra de la huella imborrable que el filme dejó en la cultura popular.

No hay duda que el giro de 360° de la cabeza de la pequeña Regan, su descenso por las escaleras en cuatro extremidades y boca arriba, los vómitos verdes y las blasfemias expelidas con su demoníaca voz son algunas de las escenas de horror mejor logradas de todos los tiempos.

Por esta razón, el anuncio esta semana de una nueva trilogía de filmes de El Exorcista y que será una secuela directa de la cinta de 1973 emocionó a los fervientes seguidores de esta franquicia del terror.

De acuerdo con el anuncio, los estudios Universal desembolsarán $400 millones por los derechos y se espera que la primera entrega llegue a los cines en octubre de 2023, para coincidir con el 50 aniversario de la cinta original. Las otras producciones, por su parte, se estrenarían por medio de la plataforma de streaming Peacock.

Pero quizás, lo que más estremeció a los fans fue la noticia de que la veterana actriz Ellen Burstyn formará parte del proyecto, ya que volverá a interpretar el papel de Chris MacNeil, la madre de la niña poseída, un rol por el que incluso fue nominada al premio Óscar en la categoría de mejor actriz principal.

En el nuevo filme, el actor Leslie Odom Jr. (Hamilton) contactará a la madre de Regan, interpretada de nuevo por Burstyn, para que lo guíe para lograr liberar a su hija de una posesión demoníaca. De momento, el filme ignorará las dos películas posteriores y se concentrará solo en lo sucedido en la original.

La participación de Burstyn, de 88 años, provocó de inmediato la reacción de los fans de El Exorcista quienes se preguntan si la nueva trilogía también significará el regreso de Linda Blair en el papel que le dio fama internacional, pero que también la encasilló de por vida.

La película 'El exorcista' (1973) fue nominada a 10 premios Óscar y ganó en la categoría de mejor guion adaptado. Foto: Archivo

Niña del demonio

De acuerdo con The Washington Post, después del anuncio, todos los allegados de Blair quisieron saber la respuesta. “He recibido mensajes de todo mundo”, le dijo la actriz al diario.

Por medio de una publicación en Twitter, Linda Blair, de 62 años, explicó que aún “no ha habido conversaciones para que participe o repita mi rol”, escribió.

“Les deseo a todos los que están involucrados lo mejor y les agradezco la lealtad y pasión que tienen los fans por El Exorcista y por mi personaje”, añadió.

Blair le confesó al diario que los representantes de David Gordon Green, quien será el director de la nueva trilogía y quien también será el responsable de resucitar otro clásico del género como es Halloween, se pusieron en contacto con ella para informarle sobre el proyecto.

No obstante, de acuerdo con la publicación, la conversación no incluyó ninguna oferta de trabajo, ni siquiera un cameo en los nuevos filmes.

“Ellos fueron muy correctos en llamarme. Hablamos de lo grandiosa que es Ellen Burstyn y eso fue todo lo que conversamos. No tengo idea de que se trata el proyecto ni se ha hablado de mi participación en el mismo. Solo me estaban dejando saber que ellos van a hacer este filme”, dijo la actriz a The Post.

Consultada por la publicación, Blair reconoció que conoce la pasión que tienen sus seguidores y afirmó estar al tanto de su reacción. “Sé que todos están con las armas levantadas”, aseguró.

La actriz, quien ha participado en más de 50 películas -la mayoría de ellas ignoradas por el público-, filmó la primera película de El Exorcista cuando solo tenía 12 años. Desde el 2004, concentra sus esfuerzos en la Fundación WorldHeart de Linda Blair, una organización dedicada al rescate de animales.

Blair, quien también estuvo nominada a mejor actriz de reparto por su actuación como Regan MacNeil y llegó a ganar el Globo de Oro por este papel, se rehúsa a confirmar o desmentir si le gustaría repetir ese personaje. Tampoco dijo nada sobre el poder que podrían tener sus fans para convencer a los productores de contratarla.

“No tengo ni idea, chico. No me voy a ir por la vida pensando en eso. Veamos qué pasa en una semana. Creo que están a punto de sorprenderse. No creo que vieran venir lo que los fanáticos están haciendo en este momento, y no culpo a los fanáticos. Para muchos, se trata de la supervivencia de Regan y de lo que pasó”, finalizó.