El escritor se mostró complacido con esta propuesta. “Siempre me emociona el poder ver lo que otras personas pueden hacer con mis historias. Algunos autores lo resienten, pero a mí me encanta cuando otra persona toma alguno de mis trabajos y se apropia de ellos hasta convertirlo en su historia propia. Me encanta ver lo que pueden hacer”, dijo el autor R. L. Stine, en declaraciones cedidas por Netflix.