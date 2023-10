Raúl Martínez, director de ‘Un padre no tan padre’, muere a los 52 años

El cineasta mexicano Raúl Martínez, director de “Un padre no tan padre”, falleció este sábado a los 52 años por causas que no se han revelado.

A través de una cuenta de Facebook, miembros de la comunidad cinematográfica informaron sobre el fallecimiento del director, quien formaba parte de una de las familias históricas del cine mexicano desde mediados del siglo pasado.

“Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de uno de los grandes directores de la industria nacional, nuestro amigo Raúl Martínez”, expresaron allegados en la publicación.

Martínez era nieto del cineasta Raúl Martínez Solares y sobrino nieto del realizador Gilberto Martínez Solares.

La comedia de Raúl, “Un padre no tan padre”, que trata sobre un padre mayor que hace sufrir a su familia, se estrenó en el 2016 y causó una gran impresión, alcanzando dos millones de espectadores.

Además, la secuela, “Una Navidad no tan pobre”, continuó con un humor blanco, con alguna que otra palabra subida de tono, pero manteniendo el espíritu del cine familiar, al igual que sus predecesoras.

En 2022 se estrenó “Cuando sea joven”, donde tuvo la oportunidad de dirigir a Verónica Castro en el papel de Malena. Además, en una plataforma de streaming, Martínez presentó “Amores permitidos”, una película que narra la historia de la española Clara Lago.

“Tuve el honor de que la primera película que dirigí fuera protagonizada por el maestro Bonilla. El primer día de rodaje me dio una patada como deseo de buena suerte en mi carrera cinematográfica. No pude tener un mejor padrino”, recordó en una entrevista para el periódico El Universal de México.

“Aunque me imponía su trayectoria, desde el primer día que lo conocí, me dijo: ‘Estoy aquí para hacer lo que tú me digas. El cine es una historia narrada desde el punto de vista del director’”, aseguró Martínez.