‘Nope’, la película de ciencia ficción que todos están comentando

Letterboxd, la plataforma que registra lo más visto en cine en el planeta, no miente: el filme Nope, desde su estreno el 25 de agosto, se ha mantenido entre lo más comentado y visto todo en el mundo.

La cinta de ciencia ficción con aires de terror, que ya alcanzó su tercera semana en exhibición en Costa Rica, sin duda ha despertado un inusitado interés. A continuación intentaremos de desmenuzar las razones y ¿por qué vale la pena echarle el ojo a la película?

‘Akira’, 40 años del manga que nos hizo obsesionarnos con el imaginario de oriente

Virtudes en la gran pantalla Copiado!

Keke Palmer, Daniel Kaaluyaa y Steven Yeung son el trío de intérpretes que dan vida a 'Nope'. Foto: Universal Pictures

Jordan Peele, con su tercer largometraje, confirma los ingredientes que prefiere para sus cintas: grandes dosis de misterio, una pizca de comedia y siempre una crítica social.

Tras su debut con Get Out! (2017) -que alcanzó reconocimiento en el circuito de premios hollywoodense- y Us (2019), Peele vuelve a la arena del largometraje tras la criticada adaptación The Twilight Zone a la pantalla chica. Ahora, sin complejos, vuelve a la cartelera con Nope.

Su regreso, eso sí, es ambicioso. El filme Nope nos presenta el drama que viven dos hermanos a cargo de un rancho de caballos en California. Cuando sospechan que una criatura vuela sobre su territorio, emprenden una investigación para dar con respuestas sobre qué hay detrás del fenómeno.

Sydney Sweeney, la estrella de ‘Euphoria’ que pasó de vivir en un motel a ser la chica más cool de Hollywood

Keke Palmer ofrece una tremenda actuación en el filme 'Nope'. Foto: Universal Pictures

Posiblemente, la principal excusa para pagar el tiquete de Nope radica en justo en ese descubrimiento. ¿Se tratará de una historia paranormal? Más que terror, la intriga detrás de la cámara de Peele se ejecuta con recursos que refrescan un popular género, que se ha mal acostumbrado a asustar solo con brincos repentinos en la sala.

Una vez descubierto el acertijo, la película pareciera volverse más una cacería o una película de sobrevivencia. No está mal, ni mucho menos, pero los misterios que había cocinado en un comienzo parecían tener una mecha más larga y atractiva que la resolución de los eventos finales.

Inclusive, hay un arco paralelo que sí se desarrolla con absoluto terror. Se trata de un pasaje traumático sobre un incidente con un mono. Los primeros fotogramas de Nope remiten a este suceso que, a cuentagotas, se nos va revelando, poniendo en evidencia todas las aptitudes con las que el director Peele cuenta. Es una lástima que el metraje total de la cinta no continúe con estas sensaciones.

Aún así, la aventura completa de estos hermanos se siente amarrada: hay chistes inteligentes, reflexiones sociales, un manejo prodigioso de la cinematografía (el director de foto Hoyte van Hoytema desarrolló una plataforma especial de cámara infrarroja para rodar largas escenas nocturnas) y, sobre todo, un cuidado en los detalles que hace que el espectador sude al mismo tiempo que los protagonistas.

Los fans más acérrimos de Jordan Peele lo catalogan como un nuevo Alfred Hitchcock; sus detractores, una promesa sobrevalorada. Para quien escribe estas líneas, Nope es una cinta con más virtudes que bemoles; lejos de la perfección, pero con tratamientos visuales y temáticos más que interesantes.

Puede disfrutar (e intrigarse) con Nope en el Cine Magaly. Se trata de un título cuya conversación puede ser incluso más jugosa que su visionado. No se la pierda.