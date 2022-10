Murió Robbie Coltrane, el actor que encarnó al querido Hagrid de ‘Harry Potter’

Robbie Coltrane, actor de la saga Harry Potter y de la serie Cracker, murió a los 72 años, según comunicó su agente al portal Daily Mail.

La agente de Coltrane, Belinda Wright, dijo que el intérprete murió este viernes 14 de octubre por la mañana “Por favor, respeten la privacidad de la familia de Robbie en este momento angustioso”, expresó en un comunicado.

Robbie Coltrane falleció a los 72 años. Sus colegas recuerdan que era una gran persona, tanto dentro como fuera del set. Foto: WB

En un comunicado escribió: “Mi cliente y amigo Robbie Coltrane falleció el viernes 14 de octubre. Robbie era un talento único, compartió el premio Guinness Book of Records por ganar tres premios BAFTA consecutivos como Mejor Actor. Lo extrañaremos”, expresó.

Aunque no detalla la causa de muerte, se sabe que Coltrane sufría de osteoartritis y pasaba con dolores articulares las 24 horas del día.

Un hombre y actor extraordinario Copiado!

Robbie Coltrane interpretó en 'Cracker' al Dr. Fitz, una mente privilegiada capaz de resolver casos criminales. Foto: ITV

Coltrane interpretó a Rubeus Hagrid en la serie de ocho películas del joven hechicero Harry Potter y se convirtió en uno de los actores más queridos de la franquicia. “Un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo, provocando un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años”, expresó su representante.

“Para mí personalmente, lo recordaré como un cliente permanentemente leal. Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, brillantemente ingenioso y después de 40 años de haber sido con mucho orgullo su agente, lo extrañaré mucho”.

Coltrane, cuyo nombre de nacimiento era Anthony Robert McMillan, nació el 30 de marzo de 1950 en Rutherglen, un suburbio de Glasgow, Escocia.

Estudió arte en el Glasgow Art College y su primer papel en teatro fue como el rey Henry V en la obra homónima de William Shakespeare. Lo realizó en un montaje de su escuela.

Coltrane se dedicó a la comedia en vivo en distintos clubes de Edimburgo. Fue en esa etapa de su vida que cambió su apellido en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

Sus primeras apariciones en programas televisivos fueron en Flash Gordon, Blackadder, Keep It in the Family, A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco. Su carismática personalidad y rostro siempre sonriente hicieron que la audiencia británica le ganara cariño rápidamente.

Los seguidores del agente 007 recuerdan a Robbie Coltrane por su aparición en dos películas de la saga. Foto: Sitio web 007

Coltrane llegaría a destacar como protagónico con el papel del Dr. Edward “Fitz” Fitzgerald, el psicólogo criminal de la serie Cracker, que se emitió entre 1993 y el 2006. Para la crítica, fue en esta producción que el británico desplegó todos sus talentos

Los fanáticos de James Bond también recuerdan al actor por su papel como Valentin Zukovsky en los filmes GoldenEye y The World Is Not Enough. Eso sí: el legado sentimental que dejó como Rubeus Hagrid, quien fue un padre adoptivo para Harry Potter, será sin dudas la postal más grande que heredó a la cultura popular.