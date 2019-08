“Las películas de la mafia son de mis favoritas, pero más allá de eso, la oportunidad de contar una historia acerca de estas tres improbables capos que empiezan sin nada y aprenden no solo a sobrevivir, sino a prosperar en un mundo que no es el suyo y en el que no son bien recibidas, se sintió fresca y estimulante”, dijo la directora sobre el largometraje de New Line Cinema y BRON Creative.