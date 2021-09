‘Matrix 4′ lanza sitio interactivo para que fanáticos descubran las primeras imágenes de la película

Este jueves 9 de setiembre se presentará el tráiler oficial de la nueva cinta, que se estrenaría a finales del 2021. Foto: Warner Bros.

La cuarta entrega de Matrix está cada vez más cerca y por ello Warner Bros. ha decidido dar acceso exclusivo a los verdaderos fanáticos de la franquicia, previo al estreno del tráiler, previsto para este jueves 9 de setiembre.

Para ello ha creado el sitio web interactivo What Is The Matrix, que ofrece a los seguidores algunas sorpresas sobre el filme que incluye desde imágenes hasta teasers de la nueva entrega.

Para acceder al contenido los seguidores deberán elegir si dan click a una píldora azul, o si se inclinan por una roja. En ambos casos se reproducirá un adelanto breve de la cinta desde dos ángulos diferentes, pero que parecen ser parte de la historia central de The Matrix Resurrections.

[ ‘Matrix 4′ ya tiene título, tráiler y fecha de estreno ]

De esta forma, los usuarios que se decidan por la píldora azul escuchan una voz en off del personaje interpretado por el actor Neil Patrick Harris que dice que “has perdido la capacidad de distinguir la realidad de la ficción”. Y más adelante, Harris agrega: “Cualquier otra cosa es solo tu mente jugándote una mala pasada”.

Por otro lado, los usuarios que se inclinen por la píldora roja escucharán la voz de Yahya Abdul-Mateen diciéndoles a los fanáticos la hora actual en la que están viendo el avance de manera inquietante y luego pronuncia: “eso no podría estar más lejos de la verdad”.

En ambos avances se puede ver a los personajes de la nueva entrega, que serán interpretados por Yahya Abdul-Mateen, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith y Carrie-Anne Moss.

En el largometraje, Keanu Reeves interpreta a Neo, un programador informático que se liberó de Matrix. La franquicia fue un éxito en 1999, cuando se estrenó.

La última entrega de este largometraje, dirigido por Lana Wachowski, está previsto para que llegue a las salas de cine en diciembre del 2021.